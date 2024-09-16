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FT：BHP預料缺銅局面惡化 AI帶動全球30年需求增逾70%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
BHP預測全球銅需求2021年到2050年的增幅高達72%。路透
BHP預測全球銅需求2021年到2050年的增幅高達72%。路透

全球最大礦業公司必和必拓（BHP Billiton） 預測，人工智慧（AI）發展將加劇缺銅的狀況。

BHP財務長Vandita Pant 告訴英國金融時報，由於資料中心和AI崛起，需要更多耗能的運算，全球銅需求到2050年可能每年增加340萬噸。銅在轉型乾淨能源過程中是極其關鍵的金屬。

Pant 說：「目前，資料中心占銅需求不到1%，但預料到2050年將達到6%到7%。資料中心使用大量的銅。」

BMO資本市場商品分析師 Colin Hamilton指出，「資料中心本身對銅的需求會逐漸減少，但將電力供應到資料中心的過程中，銅的需求量很大。」銅不僅用於為資料中心供電，還用於冷卻系統並連接資料中心裡微處理器。

BHP身為全球市值最大的礦業公司，預測全球銅需求將從2021年每年3,040萬噸增加到2050年5,250萬噸，增幅高達72%。

缺銅的預期心理下，也引發了一場礦場開採權的爭奪戰，BHP今年對在倫敦上市的英美資源集團（Anglo American）提出390億英鎊收購案，但最終未能成功

不過，也有專家警告，資料中心銅需求的長期預測極不確定。有分析師認為，目前處於AI的初步階段，但到2050年究竟會使用多少AI，其實毫無頭緒。

今年，中國大陸需求疲弱對銅價造成壓力，目前銅價約為每噸9,207美元，已比5月的高峰低了15%。

必和必拓 成功 財務

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