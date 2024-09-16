恐現強風 日本H2A火箭49號機升空2度延期
搭載日本政府情報蒐集衛星「雷達8號機」的H2A運載火箭49號機發射日，本月稍早因為天氣因素被延到今天，不過三菱重工業今天宣布，因為氣象條件不佳，發射再度延期。
日本「朝日新聞」報導，三菱重工業指出，原定今天下午發射的H2A運載火箭49號機，昨天已經被移動到發射地點鹿兒島縣南種子町種子島太空中心，不過預測發射地點附近上空的風勢不符合發射條件。
三菱重工業考量發射作業如果發生問題，火箭接收到自毀指令在空中爆破的話，火箭的碎片很可能會飛散到警戒區域之外，因此第2度延期發射。
H2A運載火箭49號機原定9月11日升空，但是因為天氣不佳，發射時間被延到今天。經過2度延期之後的發射日程仍不確定，三菱重工業將在9月19日之後研擬發射日。
報導推測，這次延期可能會影響日本現今主力火箭H2A的後繼機種H3四號機預計10月20日發射的日程。
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