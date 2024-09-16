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墨西哥總統簽署司改案 民選各級法官成全球唯一

中央社／ 墨西哥市15日綜合外電報導

墨西哥總統羅培茲歐布拉多今天簽署一項具爭議的司法改革案，讓墨西哥成為全球唯一民選產生各層級法官的國家。

法新社報導，這是即將卸任的左翼總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）所推動的憲法改革案，他說，要清理一個只對政治與經濟精英有利的「腐敗」司法體制，就必須進行改革。

批評者擔心，民選法官可能會受到政治影響，且容易受到強大販毒集團施壓，這些毒梟黑幫經常使用賄賂和恫嚇方式來影響官員。

在上傳到社群媒體的影片中，羅培茲歐布拉多簽署這項法令，並稱這是「歷史性的一天」。

左派執政聯盟在這次國會選舉中取得壓倒性勝利，參眾兩院都囊括多數席位，羅培茲歐布拉多的親密盟友薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）將於10月1日接任總統。

自2018年上任以來，羅培茲歐布拉多經常猛烈抨擊墨西哥司法機構，尤其是最高法院，對他在能源和安全等領域的一些政策造成阻礙。

墨西哥的司法改革引發與美國和加拿大等主要貿易夥伴的外交緊張，也讓投資人惴惴不安；反對派也因此走上街頭抗議。

司法改革 墨西哥 社群媒體

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