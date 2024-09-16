加航與機師工會達臨時協議 防航班停飛損經濟

加拿大航空（Air Canada）今天表示，已趕在罷工前最後一刻與旗下機師達成暫時性協議，以防罷工造成航班停飛，對經濟造成嚴重衝擊。

法新社報導，加航在談判關鍵的午夜期限過後數分鐘宣布達成這項協議。若未達協議，今天起將有數百個航班被取消。

加航聲明指出：「加航已與國際航空公司機師協會（ALPA）工會達成一項為期4年的暫時性集體協議，ALPA代表加航及旗下廉航加拿大紅色航空（AirCanada Rouge）超過5200名機師。」

此前，雙方已歷經約15個月的談判。

過去一週，代表加拿大超過20萬家企業的團體紛紛呼籲政府介入，但加拿大總理杜魯道（JustinTrudeau）拒絕這項要求，並稱「數百萬加拿大民眾都期待勞資雙方能解決這個問題」，向勞資雙方施壓。

若未達成協議，勞資雙方原本有可能在當地時間15日午夜發出72小時的罷工通知或停工通知，預期將使加航營運階段性關閉，最晚於9月18日起全面停工。

國際航空公司機師協會一直以來都在推動大幅加薪，以縮小加拿大和美國機師的薪資差距，並稱這項協議「能在協議期間內，為加航機師們額外帶來加幣19億元（約新台幣454億元）的價值」。

加拿大航空飛往47個國家，旗下670個航班平均每天載運11萬名乘客。