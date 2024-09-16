美中國防部工作會晤 美關注中國在台海脅迫行為

美中14至15日在北京舉行第18次國防部工作會晤。據美國之音報導，雙方談及台海及南海議題，美方關注中國近年在台海越來越多脅迫行為，並表示希望與主管台海事務的中共解放軍東部戰區領導人直接對話。

據中國國防部新聞局官方微信公眾號「國防部發布」，第18次中美國防部工作會晤14日至15日在北京舉行。中共中央軍委國際軍事合作辦公室領導與「美國防部助理國防部長幫辦」共同主持此次會晤。美國國防部15日在媒體簡報會則表示，代表美國參加北京香山論壇的美國國防部副助理部長蔡斯（MichaelChase）與中共中央軍委國際軍事合作辦公室官員共同主持會晤。

美國之音今天報導，這是時隔8個月後美中防務官員再次會談，凸顯中菲在南海對抗情勢加劇、中國對台灣武力威脅不減下，美國官員持續重視兩軍交流。

美國國防部一名高級官員表示，美國國防部在會談中強調保持兩軍溝通暢通的重要性，以防止競爭演變為衝突，並降低溝通不暢和誤解的風險。

該官員表示，美方在會上對中方針對菲律賓合法海上行動採取的危險和升級行動表達關切，包括中國艦艇在仙賓暗沙故意撞擊菲律賓海岸警衛隊艦艇。美國將採取一切必要措施支持菲律賓。

這名官員又表示，美方再次向中方強調，菲律賓是美方在印太地區歷史最長的共同防禦條約盟友。

美方官員還表示，中方向美國表達質疑，認為美國在台灣議題上的立場出現轉變。該官員表示，美國堅持「一個中國」政策，這是以台灣關係法、中美三個聯合公報和六項保證所指引的。

該官員又表示，美方表達了對中國近年來在台灣海峽和台灣周邊地區、特別是前美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣以後，在某些情況下進行越來越多的脅迫、恐嚇或破壞穩定行為的擔憂。

報導表示，由於中共解放軍東部戰區主管台海事務，美國方面希望推進美軍印太司令部與解放軍東部戰區領導人直接對話。不過，該官員表示，目前尚無具體安排。

美國國防部還證實，中共南部戰區司令員吳亞男將出席美國印太司令部在夏威夷舉行的防務會議。

英國金融時報此前報導，吳亞男將訪問位於夏威夷的美國印太司令部，預料將出席年度「印太防長會議」（CHODs）。