4人角逐日本最大在野黨黨魁 野田佳彥民調暫居首
日本最大在野黨立憲民主黨代表（黨主席）選舉將於本月23日投開票。兩家日本媒體共同執行民意調查結果顯示，受訪者被問及誰最適任下任立民黨代表時，前首相野田佳彥暫居第一。
立憲民主黨本月7日公告代表選舉，23日投開票，4名候選人分別是67歲的野田佳彥、60歲立憲民主黨前代表枝野幸男、50歲現任代表泉健太，及52歲眾議員吉田晴美。
「日本經濟新聞」與「東京電視台」本月13日至15日共同執行的民調結果顯示，受訪者被問及誰最適任立民黨代表時，野田佳彥以40%居首；枝野幸男以18%排第二；泉健太以9%排第三；吉田晴美以6%排第四。
若僅限由支持立憲民主黨的族群選擇，野田佳彥依舊大幅度領先，以58%排第一；枝野幸男以22%排第二；泉健太以11%排第三；吉田晴美以6%排第四。僅3%未回應或還不確定。
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