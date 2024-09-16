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歐洲中東部暴雨慘！死亡數攀至8人 捷克波蘭近30年來最嚴重洪災

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
歐洲中東部遭遇嚴重暴雨侵襲，死亡人數在15日攀升至8人。圖為捷克消防人員15日在耶塞尼克市協助民眾撤離。歐新社
歐洲中東部遭遇嚴重暴雨侵襲，死亡人數在15日攀升至8人。圖為捷克消防人員15日在耶塞尼克市協助民眾撤離。歐新社

歐洲中東部遭遇近年最嚴重暴雨侵襲，多個地區發生洪災、受到大規模毀壞，死亡人數在15日攀升至8人，預計強風降雨將持續至當地時間至少16日。

低氣壓系統氣旋波瑞斯（Boris）緩慢移動，造成從奧地利到羅馬尼亞連日豪雨，捷克與波蘭更遭遇將近30年來最嚴重洪災，氣旋橫掃歐洲數個歷史重鎮，維也納、布拉提斯拉瓦與布拉格均淪為災區，暴雨持續至當地時間15日。

15日，波蘭西南部地區傳出1人溺水身亡，奧地利1名救災消防人員殉職，還有2人在羅馬尼亞遇災送命。羅馬尼亞14日已傳出4人遇難。

波蘭歷史名城格武霍瓦濟（Glucholazy）的一座橋樑倒塌，山區斯托尼拉斯奇（Stronie Slaskie）另有一座橋梁坍塌，及一座水壩潰壩。

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）視察洪水災區後在社群平台X表示，政府將宣布國家災難，且尋求歐盟援助。

另外，捷克至少25萬戶人家停電，還有超過1萬人被撤離。該國利波瓦拉茲涅（Lipova-lazne）附近，14日發生一輛汽車墜入斯塔里克河（Staric），目前車上3人下落不明，當局正極力搜尋中。

暴雨 波蘭 羅馬尼亞

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