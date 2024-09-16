伊朗女性運動2週年 巴黎遊行、德黑蘭女囚絕食

伊朗女子艾米尼2年前因涉嫌違反服裝規定被捕，在拘留期間喪命，引發群眾抗議。為紀念此事，數百人今天在巴黎遊行支持伊朗女權和反對派，伊朗一所監獄有34名女囚絕食抗議。

22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因涉嫌違反伊朗嚴格的女性服儀規定而被逮捕，於拘留期間死亡。

約20個人權團體策劃在巴黎遊行，同時德黑蘭一所監獄有34名女囚開始絕食抗議。有法國與伊朗背景的律師阿達卡尼（Chirinne Ardakani）是「伊朗正義」（Iran Justice）組織成員，她說，反對政權的伊朗人所做的「犧牲沒有白費」。

她告訴法新社：「伊朗一切都變了。從一個女性不可能在街上拋頭露面的絕對父權文化，變成對這些女性的大規模支持。」

諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪（Narges Mohammadi）的基金會表示，伊朗伊文監獄（Evin Prison）有34名女性政治犯今天為紀念「女性、生命、自由」（Women, Life, Freedom）運動和艾米尼逝世2週年而絕食抗議。

基金會表示，這些女囚是為了展現「與伊朗示威群眾團結在一起、反對政府的打壓政策」而絕食。

穆哈瑪迪反對伊朗強制戴頭巾和死刑，自2021年11月起被關在伊文監獄。她過去10年頻繁進出監獄，也數度絕食抗議。她2023年獲頒諾貝爾和平獎，當時她還在獄中，由孩子代為領獎。

穆哈瑪迪在社群平台X官方帳號發聲明說：「在『女性、生命、自由』運動2週年之際，我們重申致力於實現民主、自由和平等，並打垮神權專制制度。」

艾米尼於2022年9月16日死後，伊朗爆發由女性主導的示威活動，於同年秋冬撼動伊朗領導階層，但當局加以鎮壓。

人權團體國際特赦組織（Amnesty International）表示，安全部隊用突擊步槍和霰彈槍對付群眾。人權組織估計，至少551人喪命；聯合國數據顯示，另有數以千計人被捕。