FT：台新金總經理稱新新併可支持台灣科技業拓展全球

台新金控（2887）總經理林維俊接受英國金融時報訪問時表示，台灣金融業是否有能力支持科技業全球化布局，將取決於新光金（2888）併購戰的結果。

林維俊在受訪中也呼籲金管會阻擋中信金（2891）控對新光金發出敵意併購。中信金搶親使台新金和新光金規模新台幣4,807億元的合併生變。

林維俊指出，在人口2,300萬人口的台灣，卻擁有37家銀行、21家壽險公司和超過50家證券公司，「過度競爭的情況相當糟糕」。

他說，台灣有很多像台積電這樣的全球性公司，但台灣金融機構卻不夠大，無法配合走向全球。「因此，政府應該鼓勵併購來打造幾個國家隊。若要達成這點，主管機關不該鼓勵公開收購來替代合意併購」。

台新金為了擺脫中信金控較高出價，台新金上周三將其出價提高25%，等於將新光金隱含價值提升至2,542億元，合併後實體的價值將增至4,807億元。

若中信金成功併購新光金，將超越國泰金和富邦金，成為台灣最大金融集團。如果台新出線，將形成規模等同於中信金的第四大金融集團，林維俊認為這樣對金融業和業界較有利。