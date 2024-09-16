快訊

中秋節接福！3生肖鴻運大開 5生肖可望一吐悶氣

中秋開搶！台灣寶可夢中心推新品 3配件變身「人體卡比獸」

頂大助理教授周工時60小時被低估？學者：像當兵磨練

讀賣民調：高市早苗、石破茂進第二輪投票爭日本首相機率高

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
讀賣新聞最新民調顯示，下任日本首相由小泉進次郎（左起）、石破茂、高市早苗三強競爭的態勢浮現。歐新社
讀賣新聞最新民調顯示，下任日本首相由小泉進次郎（左起）、石破茂、高市早苗三強競爭的態勢浮現。歐新社

日本自民黨總裁（黨魁）選舉27日舉行，讀賣新聞調查黨員與國會議員投票意向，顯示前環境大臣小泉進次郎獲得較多的議員支持，但黨員票較弱；反觀經濟安保大臣高市早苗與黨前幹事長石破茂民意基礎強大，目前占上風。

若高市、石破進入兩名候選人的第二輪決選，高市出線機率可能比較高，日本執政黨的黨魁將來就是日本的首相。高市為保守派議員，從政以來得到前首相安倍晉三的提拔，有人說她是安倍路線的繼承人。

自民黨總裁選舉第一輪為國會議員各一票，有367票；黨員．黨友普選按比例換算成367票，共734票。石破在讀賣調查到的1500張普選票，得到26%的支持、高市25%，小泉16%，換算成黨員票，石破97票、高市94票、小泉只有60票。

在國會議員意向方面，高市與石破各得29票與26票，小泉有45張票最多。前經濟安保大臣小林鷹之40票、官房長官林芳正與幹事長茂木敏充33票。兩項合計，高市、石破以123票領先，小泉105票追在其後，另一名青壯派的小林62票。

讀賣分析，高市、石破與小泉的得票率都不到兩成，沒有過半，很可能會進入第二輪，由領先的兩人競爭。

讀賣沒有分析第二輪的選情，但依是按自民黨選舉制度，第二輪普選票的比例會大幅皆低為47票，國會議員仍為367票。目前看起來，高市可能得到更多議員支持，成為日本下屆首相的機率比石破要高些。石破過去參選，都是在決選投票落敗，黨內人緣不佳。

日本經濟新聞與東京電視9月的最新民調，石破茂被認為是最合適的下屆總裁，得到26%的支持度，搶回第一，小泉宣布參選以後，民調反而退後為第2名（20%）。高市第三16%。

日本經濟 議員

延伸閱讀

日本9人角逐自民黨總裁大位 聚焦台灣有事談撤僑

競爭激烈...日本自民黨總裁民調出爐 小泉進次郎暫居首

日本自民黨總裁9人參選大爆炸！小泉進次郎「前首相老爸」第一次開口談兒子

高市早苗參選自民黨總裁 從政30年二度角逐大位

相關新聞

讀賣民調：高市早苗、石破茂進第二輪投票爭日本首相機率高

日本自民黨總裁（黨魁）選舉27日舉行，讀賣新聞調查黨員與國會議員投票意向，顯示前環境大臣小泉進次郎獲得較多的議員支持，但...

完全中學拚升學走火入魔 日本教育格差再擴大

免試升高中的完全中學（中高一貫校）制度1999年引進日本以來，爆發性成長。用6年深化學習、達成學校教育目標是完全中學的精神所在，近年許多完中卻成為升學保證班。不只頂尖的私立完中，同樣是獨招考試的東京公立完中也不再收高中插班，怕插班生拖累升學成績。日本的教育格差擴大中。

美國務院：遭中國大陸不當拘留近20年牧師林大衛獲釋

美國國務院今天表示，自2006年起遭到中國關押的美國牧師林大衛已經獲釋。華府表示他遭到中國不當拘留

中情局策畫暗殺委總統？ 美否認

委內瑞拉十四日在境內逮捕三名美國人等共六名外國公民，指控他們陰謀以暴力行動破壞委國穩定，並由美國中情局（ＣＩＡ）在背後主...

慶哈利40歲生日！威廉叫他「1名稱」獻祝福 傳手足情破裂2年沒講話

英國國王查爾斯三世（King Charles III）的小兒子哈利王子今天滿40歲，胞兄威廉王子公開祝賀他生日快樂。但有...

委內瑞拉控密謀刺殺總統逮6人 稱有美國海豹部隊成員遭反駁

委內瑞拉表示，先前以密謀破壞國家穩定為由逮捕的6名外國人中，有1人是美國海軍海豹部隊（US Navy SEAL）成員。委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。