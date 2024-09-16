讀賣民調：高市早苗、石破茂進第二輪投票爭日本首相機率高

日本自民黨總裁（黨魁）選舉27日舉行，讀賣新聞調查黨員與國會議員投票意向，顯示前環境大臣小泉進次郎獲得較多的議員支持，但黨員票較弱；反觀經濟安保大臣高市早苗與黨前幹事長石破茂民意基礎強大，目前占上風。

若高市、石破進入兩名候選人的第二輪決選，高市出線機率可能比較高，日本執政黨的黨魁將來就是日本的首相。高市為保守派議員，從政以來得到前首相安倍晉三的提拔，有人說她是安倍路線的繼承人。

自民黨總裁選舉第一輪為國會議員各一票，有367票；黨員．黨友普選按比例換算成367票，共734票。石破在讀賣調查到的1500張普選票，得到26%的支持、高市25%，小泉16%，換算成黨員票，石破97票、高市94票、小泉只有60票。

在國會議員意向方面，高市與石破各得29票與26票，小泉有45張票最多。前經濟安保大臣小林鷹之40票、官房長官林芳正與幹事長茂木敏充33票。兩項合計，高市、石破以123票領先，小泉105票追在其後，另一名青壯派的小林62票。

讀賣分析，高市、石破與小泉的得票率都不到兩成，沒有過半，很可能會進入第二輪，由領先的兩人競爭。

讀賣沒有分析第二輪的選情，但依是按自民黨選舉制度，第二輪普選票的比例會大幅皆低為47票，國會議員仍為367票。目前看起來，高市可能得到更多議員支持，成為日本下屆首相的機率比石破要高些。石破過去參選，都是在決選投票落敗，黨內人緣不佳。

日本經濟新聞與東京電視9月的最新民調，石破茂被認為是最合適的下屆總裁，得到26%的支持度，搶回第一，小泉宣布參選以後，民調反而退後為第2名（20%）。高市第三16%。