向二戰拯救猶太兒童英雄致敬 布拉格溫頓街誕生

布拉格近期揭幕一條新街道「溫頓街」，向已故的英國人道主義者溫頓致敬。溫頓在二戰期間拯救669名兒童，將他們送到英國，避免被納粹屠殺。被拯救的倖存者表示，「他看到無辜兒童的痛苦，並拒絕視而不見。」

布拉格7區的霍雷紹維采（Holešovice）近期揭幕一條新街道，向已故的英國人道主義者溫頓爵士（SirNicholas Winton）致敬。一條在鐵軌下供行人和自行車使用的道路將被稱為「溫頓街」（Winton Street），並將霍雷紹維采的東區和西區連接在一起。

在地下道的牆壁上，畫著溫頓的畫像與他的名言——「如果不是不可能，那一定有辦法。」、「愛非常重要，是唯一真正重要的事情。」

溫頓擁有「英國辛德勒」美譽，在1930到1940年代拯救669名兒童，避免他們被納粹屠殺。在二戰爆發前，溫頓是一名在倫敦的股票經紀人，後來他與布拉格難民工作者合作，幫助捷克斯洛伐克猶太兒童來到英國。溫頓還籌集資金，為這些兒童在英國尋找寄養家庭。

戰後，溫頓的救援行動幾乎無人知曉。直到1988年，他的妻子格蕾特（Grete）發現一本剪貼簿，其中包含完整救援名單和兒童的照片，溫頓的事跡才為世人所知。

溫頓街位於布拉格布布尼車站（Bubny Station）旁，過去納粹就是從這個車站將5萬名捷克斯洛伐克猶太人驅逐至集中營。大多數人後來在奧斯威辛集中營被殺害。

布布尼車站已不再有運輸功能，現改造成展示二戰歷史的「寂靜紀念館」（Memorial of Silence），附近還有個在2015年設立的「無限之門」紀念碑（TheGate of Infinity），矗立在過去猶太人被驅逐前的前必經之路，以紀念這段悲傷歷史。

「溫頓街」揭幕儀式恰逢納粹最後一次「兒童運送」（Kindertransport）計畫85週年，這是試圖拯救在納粹占領區域的兒童的組織行動。

據expats.cz報導，在溫頓街的揭幕儀式上，猶太難民協會主席紐曼（Michael Newman）表示：「溫頓的行動提醒我們，如果我們選擇幫助和保持警惕，人人都可以變得很強大。」

紐曼還說，在緬懷溫頓的同時，也向將孩子送往未知未來的父母，以及提供被納粹壓迫的受害者庇護的寄養家庭表示敬意。

94歲的格倫費爾-貝恩斯夫人（Lady Milena Grenfell-Baines）是溫頓拯救的兒童之一。她說：「人們需要記住為什麼這條街叫做『溫頓街』。因為他的關係，如今有一個世代的人倖存於世。」

她還表示，紀念二戰的悲痛事件「非常重要」，因為很快目擊者就不會在世，並提到有關溫頓事蹟的電影「一生」（One Life）。格倫費爾-貝恩斯夫人說：「在難以想像的黑暗中，他選擇行動。他看到無辜兒童的痛苦，並拒絕視而不見。」

溫頓的兒子也在儀式上說：「我父親會喜愛從這片荒地矗立起建築物的象徵性，以及將連接東西方，把社區團結在一起的意義。如果整個世界都是這樣，那就太好了。」

英國駐捷克大使費爾德（Matt Field）表示，連接東西區的想法是美麗的象徵，這條街位於新開發區是好的，如此能看到此地區的成長性。「捷克人和英國人，我們所有人，都在努力記住並繼承溫頓的遺志。」