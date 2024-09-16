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德總理蕭茲訪中亞 抵首站烏茲別克簽移民協議

中央社／ 15日柏林專電

德國總理蕭茲15日展開中亞訪問行程，首站抵烏茲別克並與烏茲別克總統米爾濟約耶夫締結移民協議。該協議有助德國控制烏茲別克移民數，同時保障烏茲別克對德國輸出技術工人，尤其是護理與長照人才。

外界臆測，該協議將助德國在不與伊斯蘭教極權組織塔利班接觸下，遣送阿富汗罪犯回國。蕭茲（OlafScholz）沒有對這個問題正面回應。他表示，「兩國同意為那些必須回國的人提供簡單、非官僚的程序。」蕭茲並說，雙方也會就許多領域合作進行秘密會談。

蕭茲率內政部部長費瑟（Nancy Faeser）等官員訪中亞，在烏茲別克進行3天訪問，下一站是哈薩克首都阿斯塔納（Astana），將會見吉爾吉斯、土庫曼和塔吉克等國元首。德國盼這次訪問能強化與中亞5國的戰略夥伴關係，預計烏俄戰爭也是議題之一。鑑於前蘇聯國家不願公開對抗俄國，德國將該議題列為「必要敏感」。

此外，德國明天將實施「臨時全國邊境強化管制措施」，首波為期6個月。費瑟替政策作出保證，強調政府將「聰明控制，不會塞車」。

鄰國批評德國此舉是單槍匹馬試探申根體系底線。蕭茲日前在布蘭登堡一場公民會談上表示，絕大多數難民透過陸路抵達德國邊境，途經一排他們該尋求政治庇護的歐洲國家，「我們不能完全仰賴鄰國做他們該做的事，這是真相的一部分。」這項臨時管制措施是讓問題「就地解決」。

德國聯邦議會最大在野黨基民黨黨主席梅爾茲（Friedich Merz）至今仍堅持蕭茲應該做到全面遣返，他也呼籲聯邦政府今年底公布此項措施的執行成果數據。

8月23日，德國索林根發生疑似伊斯蘭恐怖持刀攻擊事件，有3人不幸死亡。難民庇護政策與移民議題瞬間成為德國檯面上的政治角力。8月30日，一架載著28位罪犯的飛機從德國萊比錫機場出發，飛往阿富汗首都喀布爾。這是激進伊斯蘭組織塔利班重掌阿富汗政權3年後，德國首次對阿富汗罪犯執行驅逐出境。

德國 蕭茲 阿富汗

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