美國務院：遭中國不當拘留近20年牧師獲釋

美國國務院今天表示，自2006年起遭到中國關押的美國牧師林大衛已經獲釋。華府表示他遭到中國不當拘留。

路透社報導，美國政治人物多年來一再敦促北京釋放因「契約詐騙罪」遭處無期徒刑的林大衛（DavidLin）。

國務院在聲明中說：「我們歡迎林大衛從中華人民共和國監獄中獲釋，他已經回到美國，現在終得於近20年來首度與家人相見。」

美國政治新聞網站Politico引述林大衛的女兒說，昨天接獲國務院通知，她的68歲父親將於翌日抵達德州聖安東尼奧（San Antonio），「我們的喜悅難以言喻」。

參議院外交委員會（Senate Foreign RelationsCommittee）去年11月敦促總統拜登，在與中國國家主席習近平會晤時推促釋放林大衛和另外兩名同遭中國不當拘留的美國人，包括被中國警方以製造和販賣毒品罪名逮捕的德州商人史威登（Mark Swidan）和在中國採購航空航太設備的商人李凱（Kai Li）。

國會一個委員會定25日就遭到中國關押的美國公民議題召開聽證會，特別針對面臨健康問題的這3人。