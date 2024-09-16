中情局策畫暗殺委總統？ 美否認

委內瑞拉十四日在境內逮捕三名美國人等共六名外國公民，指控他們陰謀以暴力行動破壞委國穩定，並由美國中情局（ＣＩＡ）在背後主導，企圖顛覆委國政府、暗殺總統馬杜洛等領導高層。美國國務院當晚駁斥指控不實。

委國內政部長卡貝友在記者會說，其中一名被捕的美國人是曾在阿富汗、伊拉克和哥倫比亞服役的美國海豹部隊成員。卡貝友並當場展示查獲的約四百支「美國步槍」。

美國國務院十四日證實一名美軍人員遭拘留，另有兩名美國人可能遭拘留，但尚未證實。國務院並聲明，有關美國涉入推翻馬杜洛的一切說法與事實不符；美國持續支持以民主方法化解委國政治危機。

卡貝友還說，有兩名西班牙特勤局人員被捕，他們被控策畫暗殺委國一位市長。法新社十五日則引述消息人士報導，馬德里已確認兩人未隸屬任何國家機構。

委國最高法院雖已認證馬杜洛七月當選總統，但委國反對派指稱其推舉的候選人龔薩雷茲才是贏家。

龔薩雷茲向馬德里尋求政治庇護，並於八日飛抵西班牙。西班牙眾議院十一日通過無拘束力聲明，要求馬德里承認龔薩雷茲當選。馬杜洛盟友為此大為光火，已要求委國切斷與西班牙商業和外交關係。