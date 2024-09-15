慶哈利40歲生日！威廉叫他「1名稱」獻祝福 傳手足情破裂2年沒講話
英國國王查爾斯三世（King Charles III）的小兒子哈利王子今天滿40歲，胞兄威廉王子公開祝賀他生日快樂。但有媒體指出，這對兄弟已經2年沒講話。
法新社報導，哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）於2020年卸除王室職務並搬到美國加州，自此之後，哈利與英國王室的關係愈來愈緊張。
威廉王子（Prince William）與哈利王子的關係曾經很密切，兩人的手足之情更因母親黛安娜王妃（Princess Diana）在1997年逝世而更為緊密。但根據英國媒體報導，兩人已經2年沒跟對方說話。
威廉和妻子凱特王妃（Catherine Princess of Wales）今天於社群媒體X平台的官方帳號寫道：「祝薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）40歲生日快樂！」薩塞克斯公爵是哈利的王室頭銜。
威廉伉儷的這則推文也分享了英國王室X帳號稍早的一段訊息，內容除了祝福哈利40歲生日快樂，也附上哈利笑容滿面的照片與一個生日蛋糕的表情符號。
英國媒體指出，這是王室帳號從2021年以來首次公開發文祝哈利生日快樂。
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