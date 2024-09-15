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委內瑞拉控密謀刺殺總統逮6人 稱有美國海豹部隊成員遭反駁

中央社／ 卡拉卡斯15日綜合外電報導
委內瑞拉內政部長卡貝友（圖）聲稱，這起遭指控的密謀由美國中央情報局（CIA）主導，目標是暗殺委國元首馬杜洛。美聯社
委內瑞拉內政部長卡貝友（圖）聲稱，這起遭指控的密謀由美國中央情報局（CIA）主導，目標是暗殺委國元首馬杜洛。美聯社

委內瑞拉表示，先前以密謀破壞國家穩定為由逮捕的6名外國人中，有1人是美國海軍海豹部隊（US Navy SEAL）成員。委國自今年稍早舉行有爭議的選舉後，一直處於危機中。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，委內瑞拉內政部長卡貝友（Diosdado Cabello）聲稱，這起遭指控的密謀由美國中央情報局（CIA）主導，目標是暗殺委國元首馬杜洛（Nicolás Maduro）。美國國務院（State Department）以「大錯特錯」駁斥這個說法。

在昨天舉行的記者會中，卡貝友指出這名海豹部隊成員叫做卡斯塔尼達（Wilbert Castañeda），並稱他就是這起行動的主使者。卡貝友還提到另外2名遭拘留的美國公民艾斯屈雷拉（David Estrella）和羅根（Aaron Barrett Logan）。

委內瑞拉反對派、拉丁美洲多國元首以及美國，均拒絕承認馬杜洛在有爭議的大選中勝選。在他當選後，委國人民上街抗議釀成致命衝突，數以千計民眾被捕。

CNN本月報導，卡斯塔尼達8月在委內瑞拉被捕；美國主管機關當時說，他是前往委國的一名船員。

委內瑞拉總檢察長沙柏（Tarek William Saab）上周告訴CNN，這名船員是墨西哥裔美國公民，他因未持有適當證件入境而接受調查。

卡貝友在記者會中說，「中情局位居這次行動的最前線」，他並聲稱西班牙國家情報中心（National Intelligence Center）也涉入其中，「我們對此一點也不覺得意外」。

卡貝友指控說，這次行動「目標很明確，就是暗殺總統馬杜洛」及其他委國政壇要角，包括副總統和卡貝友本人。

美國國務院否認這個說法。國務院發言人昨天證實，1名美軍在委國被捕，並且知悉「另有2名美國公民在委國遭拘留這篇未經核實的報導」。

此外，西班牙外交部消息人士告訴路透社，馬德里當局正在要求委內瑞拉提供更多資訊。

委內瑞拉 美國 馬杜洛

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