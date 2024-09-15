約旦總理哈紹聶國會大選後辭職 官員透露國王將點名技術官僚接任

瞭解內情的官員透露，約旦總理今天提出辭呈後，國王阿布杜拉二世預計將任命王宮重要助手哈山為新任總理。數天前，美國盟友約旦的伊斯蘭反對派在國會大選中取得些許進展。

這位匿名官員告訴路透社，現任阿布杜拉二世（King Abdullah Ⅱ）辦公室主任、前計劃暨國際合作部長哈山（Jafar Hassan）有望接替近4年前被任命總理的資深外交官、前王室顧問哈紹聶（Bisher Khasawneh）。

哈佛大學（Harvard University）畢業的哈山是一名備受尊敬的技術官僚，他將面臨的挑戰是要緩解以哈戰爭對約旦經濟的影響，這個王國的經濟因為投資減少和旅遊業生意下滑受到嚴重打擊。

約旦主要的伊斯蘭政黨「伊斯蘭行動陣線」（Islamic Action Front）在10日的選舉中名列前茅，贏得國會138個席次中的31席。

伊斯蘭行動陣線是約旦穆斯林兄弟會（Muslim Brotherhood）的分支，此次選舉結果使伊斯蘭勢力獲得自1989年以來最多的國會席次。

伊斯蘭行動陣線的成功是在選民對經濟困境，以及以色列在加薩走廊（Gaza Strip）對巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）開戰感到沮喪的情況下所取得，不過投票率只有32%。

外交官和官員們表示，儘管由138名成員組成的新國會仍然以親政府為多數，但由伊斯蘭主義者領導、更加直言不諱的反對派可能會挑戰國際貨幣基金（IMF）支持的自由市場改革和外交政策。