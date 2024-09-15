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2019年拒絕移民靠岸 義大利副總理遭檢方求刑6年：捍衛義大利不是犯罪

中央社／ 羅馬14日綜合外電報導
義大利檢方今天要求對義大利極右派副總理薩爾維尼（圖）處6年徒刑，理由是他在2019年阻止移民在該國的港口上岸。美聯社
義大利檢方今天要求對義大利極右派副總理薩爾維尼（圖）處6年徒刑，理由是他在2019年阻止移民在該國的港口上岸。美聯社

義大利檢方今天要求對義大利極右派副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）處6年徒刑，理由是他在2019年阻止移民在該國的港口上岸。

法新社報導，薩爾維尼是總理梅洛尼（Giorgia Meloni）執政聯盟的合作夥伴，他涉嫌剝奪自由和濫用職權，將147名移民留在慈善組織「主動張開手臂」（Open Arms）營運的船上，使他們在海上滯留數週。

隨著這場「漫長而艱難的審判」即將結束，「主動張開手臂」律師莎勒尼（Arturo Salerni）告訴法新社：「檢方已要求對前內政部長薩爾維尼判處6年徒刑。」

莎勒尼說，這起2021年10月開始的訴訟預計會在下個月作出判決，薩爾維尼有權提出上訴。

薩爾維尼並未出庭，但他在臉書寫道：「因為阻止移民入境並保護義大利和義大利人而被求刑6年？太瘋狂了。捍衛義大利不是犯罪。」

他在另一篇貼文說：「我會再次這麼做：保護邊境不受非法移民侵害不是犯罪。」

路透社報導，在擔任內政部長的14個月期間，薩爾維尼為防止移民潮，曾阻止多艘船隻停靠義大利。他經常指責移民救援慈善機構實際上是在鼓勵人口走私

梅洛尼也發聲批評檢方。她在社群媒體X寫道：「令人難以置信的是，一個義大利共和國的部長只因履行保衛國家邊境的職責，就面臨6年的牢獄之災，而這項職責是基於公民的授權。」

檢察官費拉拉（Geri Ferrara）在西西里（Sicily）巴勒摩（Palermo）法院進行總結陳述時表示，「有一項不容爭論的關鍵原則」。

他說：「在人權和保護國家主權間，在我們幸運的民主制度中，人權必須被視為優先。」

人權 梅洛尼 移民 義大利 走私

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