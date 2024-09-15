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伊朗駐俄大使證實 總統將出席俄羅斯金磚峰會…西方憂兩國合作

中央社／ 德黑蘭15日綜合外電報導
伊朗駐俄羅斯大使賈拉里今天證實，伊朗總統裴澤斯基安（圖）將出席俄國10月舉行的「金磚國家」（BRICS）峰會。法新社
伊朗駐俄羅斯大使賈拉里今天證實，伊朗總統裴澤斯基安（圖）將出席俄國10月舉行的「金磚國家」（BRICS）峰會。法新社

俄羅斯伊朗進行軍事合作而與西方各國陷入緊張關係之際，伊朗官媒今天引述駐莫斯科大使的說法報導，伊朗總統裴澤斯基安將出席俄國10月舉行的「金磚國家」（BRICS）峰會。

路透社報導，金磚國家由主要的新興經濟體組成，這次峰會預定10月22日至24日在俄羅斯喀山（Kazan）舉行。

根據伊朗官媒報導，伊朗駐俄羅斯大使賈拉里（Kazem Jalali）今天證實，裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）將出席金磚國家峰會。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）本月10日指出，俄羅斯已獲得伊朗提供的彈道飛彈，可能在未來幾週內動用這些飛彈對付烏克蘭。

布林肯還說，俄羅斯與伊朗的合作，使歐洲安全面臨更廣泛威脅。

伊朗 俄羅斯 布林肯 彈道飛彈 美國

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