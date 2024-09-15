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被前夫下藥遭陌生人強暴…法國受害婦步入法院庭審 化身女權主義代表人物

中央社／ 馬賽15日綜合外電報導
71歲的吉賽爾．畢立可每天昂首闊步走入法院參與庭審，這位因前夫策劃對她下藥以供數十名陌生人性侵長達十年的女性，已成為女權主義代表人物，她並表示施虐者應該感到羞恥。法新社
71歲的吉賽爾．畢立可每天昂首闊步走入法院參與庭審，這位因前夫策劃對她下藥以供數十名陌生人性侵長達十年的女性，已成為女權主義代表人物，她並表示施虐者應該感到羞恥。法新社

71歲的吉賽爾．畢立可每天昂首闊步走入法院參與庭審，這位因前夫策劃對她下藥以供數十名陌生人性侵長達十年的女性，已成為女權主義代表人物，她並表示施虐者應該感到羞恥。

頂著紅棕色鮑伯頭髮型和深色墨鏡作為個人特色的吉賽爾．畢立可（Gisele Pelicot），現已成為對抗用藥實施性虐待的精神領袖。

法新社報導，吉賽爾．畢立可日前在法庭上表示，調查人員2020年11月向她展示由她丈夫多明尼克．畢立可（Dominique Pelicot）祕密策劃與拍攝長達10年性侵她的照片與影片後，她的世界隨之崩潰。

但她決定不再隱瞞，並要求自2日起對前夫和50名同案被告的庭審向社會大眾公開，正如她透過其中一名辯護律師所說的，應該感到羞愧的人是被指控的施虐者、不是她。

她的辯護律師巴伯諾（Stephane Babonneau）在庭審開始時表示，「這個意思是說…羞恥的立場需改變」。

數以千計民眾昨天在法國各地發起示威抗議，聲援吉賽爾．畢立可，並且要求停止強暴行為。

在南部城市馬賽（Marseille）的集會中，一幅手繪海報寫著「吉賽爾為所有人（站出來），所有人力挺吉賽爾」。

吉賽爾．畢立可5日告訴媒體，「我必須戰鬥至最後一刻」，這是她在為期4個月庭審的頭幾日在法庭外唯一一次公開發言。

這些性侵案發生在2011年7月至2020年10月間，主要是在畢立可夫婦位於馬贊（Mazan）的家中。

如果罪名成立，大多數嫌疑人將因加重性侵罪面臨最高20年監禁。目前51名被告已有18人遭監禁，包括吉賽爾．畢立可的前夫；另外32名被告是以自由人身分出席庭訊。

仍未落網的最後1名嫌疑人將進行缺席審判，庭訊預計持續4個月，直到12月20日為止。

女權 性侵 施虐者 法國

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