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憂攻擊案再現…日本自民黨總裁選舉演說會場維安嚴 飲料得當場喝1口

中央社／ 東京15日專電
圖為日本自民黨總裁選舉的候選人於9月13日，在日本東京自民黨總部舉行聯合新聞發布會之前合影留念。歐新社
圖為日本自民黨總裁選舉的候選人於9月13日，在日本東京自民黨總部舉行聯合新聞發布會之前合影留念。歐新社

日本經歷前首相安倍晉三槍擊事件後，政治人物公開演說場合加強維安自民黨總裁（黨主席）選戰昨日在名古屋舉行首場地方巡迴演說，現場維安森嚴，不僅要檢查隨身物品，飲料也得當場喝一口。

產經新聞報導，地方巡迴演說可以直接向眾多聽眾宣傳政策，對於自民黨而言，這是經歷令政黨元氣大傷的小金庫事件後，絕佳的宣傳機會。不過，經歷槍擊事件後，會場安排了嚴密維安措施。

當天下午，在名古屋久屋大通公園的公開演說會場，9名總裁候選人將直接對民眾發表政見。不過，進入會場的聽眾被要求「請讓我看一下包裡的物品」、「飲料請當場喝一口」等。還有一名女性聽眾試圖在非指定地點拍照，立刻被警衛制止。

進場處張貼標語，要求民眾「請先把包包打開，讓我們檢查內容物」，並用金屬探測器進行檢查。聽眾必須通過檢查、貼上做標記的黃色貼紙後，才被允許進入會場。為了安全起見，9名候選人站立的位置背後是一個巨大假山，不讓背後露出破綻，也和聽眾相隔一段距離。

這樣的嚴密陣仗背後是一連串政治人物遭攻擊事件。2022年，安倍晉三在奈良市進行街頭演說時遭到槍擊身亡，現任首相岸田文雄去年在和歌山市一處漁港演說被投擲爆裂物。最近一次則是美國前總統川普今年7月在賓州造勢時被暗殺未遂。

一名61歲名古屋男性表示，他是為了聽安全保障擔當大臣高市早苗的演說而來到現場。對於進場前的種種措施，他嘆道，「發生了這麼多事件，採取這樣的警備態勢也是沒辦法的事情」。

9名候選人分別是49歲前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之、67歲自民黨前幹事長石破茂、61歲數位大臣河野太郎、63歲內閣官房長官林芳正、68歲自民黨幹事長茂木敏充、43歲前環境大臣小泉進次郎、63歲經濟安全保障擔當大臣高市早苗、68歲前內閣官房長官加藤勝信，及71歲外務大臣上川陽子。

以14日的名古屋場為起點，9人預計將前往福島市、那霸市、松山市、大阪市、東京、松江市等地進行地方演說，9月27日投開票。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在首相指名選舉被指名為新任首相。

內閣 名古屋 安倍晉三 槍擊 維安 自民黨

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