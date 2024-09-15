北韓公開濃縮鈾生產設施照 分析人士指疑為平壤郊外降仙園區

分析人士指出，北韓13日公布的鈾濃縮設施照片，拍攝地點可能是首都平壤郊外的秘密核彈製造地點降仙園區。

北韓在13日首次展示核彈的燃料生產設施照片，當中可見北韓領導人金正恩視察生產濃縮鈾的離心機；金正恩並要求生產更多武器級材料來擴充北韓的核武庫。

照片中金正恩走在兩長排金屬離心機之間，這種設施是用來進行鈾濃縮。報導並未說明這次視察確切的時間或設施所在位置。

北韓觀察人士和分析專家表示，這個被稱為降仙（Kangson）的地點，疑是一個秘密的鈾濃縮場址。

美國加州蒙特瑞密德伯里國際研究學院的防止核武擴散專家路易斯（Jeffrey Lewis）表示，此設施內部的5張照片，包括北韓官方媒體發布的「大」廳和附屬建築，與核場址的衛星圖像特徵相符。

路易斯又說：「此處很可能是降仙。那是一個濃縮鈾場址。」

據信北韓擁有數個鈾濃縮地點。

分析人士表示，商業衛星影像已顯示，寧邊原子能研究中心（Yongbyon Nuclear Scientific Research Center）和降仙園區近年來的建設情況，意味兩地都可能在擴建。

位於首爾的北韓資料分析網站NK Pro資深記者茲維爾科（Colin Zwirko）表示，照片和衛星影像顯示，建築群位於降仙。

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）6月間也曾表示，位於降仙的主大樓今年正在蓋新的附屬建築，而這個建築群「與傳聞中的寧邊離心濃縮鈾設施，具有相同的基礎設施特徵」。

專家表示，這些照片顯示了先進的離心機設計，以及大廳內離心機成排裝置情況，這表明北韓在鈾濃縮計畫方面取得進展。

總部位於華府的北韓情報分析機構「北緯38度」（38 North）表示：「大廳的規模與兩邊離心機的排列，顯示巨大的生產容量，也許這尚未達到金正恩所要求的『指數級增長』，但仍有顯著增多。」

一些專家表示，北韓披露其秘密核設施，可能意在影響美國大選，並向華府下屆政府傳達出訊息：非核化已不再可能。