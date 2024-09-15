快訊

一代武打巨星殞落！《蘇乞兒》徐少強食道癌病逝 享壽73歲

熱帶低氣壓生成！估明增強為颱風「葡萄桑」 最新路徑曝光

雲林槓中央恐暫緩核發「綠能電廠執照」 經濟部長郭智輝回應了

菲海防船昨駛離仙賓暗沙 陸控「非法滯留」近5個月：停止煽宣炒作

中央社／ 台北15日電
菲律賓海岸防衛隊巡邏艦馬格巴努亞號，14日下午駛離仙賓暗沙。圖為菲律賓海岸警衛隊船隻馬格巴努亞號抵達巴拉望公主港的一個港口。法新社
菲律賓海岸防衛隊巡邏艦馬格巴努亞號，14日下午駛離仙賓暗沙。圖為菲律賓海岸警衛隊船隻馬格巴努亞號抵達巴拉望公主港的一個港口。法新社

菲律賓海岸防衛隊巡邏艦馬格巴努亞號，14日下午駛離仙賓暗沙。中國海警局新聞發言人劉德軍今天表示，菲海警9701號船「非法滯留」仙賓暗沙近5個月，破壞地區和平穩定，並正告菲方停止「煽宣炒作」、冒險侵權。

據觀察者網報導，美國海軍研究協會新聞（USNI News）援引美國智庫「新美國安全中心」（CNAS）兼職防務項目高級研究員許卡特（Tom Shugart）14日的貼文，內容引述船舶自動識別系統（AIS）訊息稱，菲律賓在仙賓暗沙的馬格巴努亞號（BRP Teresa Magbanua，即中方所稱菲海警9701號船），於14日下午駛離仙賓暗沙。

北京日報報導，中國海警局新聞發言人劉德軍今天表示，自4月17日以來，菲海警9701號船「非法滯留」仙賓礁（即仙賓暗沙，Sabina Shoal）近5個月，菲方行徑嚴重侵犯中國領土主權，嚴重違反「南海各方行為宣言」，破壞地區和平穩定。期間，中方依法對9701號船採取管控措施，菲方多次企圖組織強行運補均失敗。

劉德軍再次強調，中國對包括仙賓暗沙在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，並正告菲方，停止煽宣炒作、冒險侵權，與中方相向而行，維護「南海各方行為宣言」的嚴肅性和有效性。

回顧整起事件，菲律賓今年4月間指控中國在仙賓暗沙填海造地、意圖建造「人工島」，於是部署海岸防衛隊巡邏艦馬格巴努亞號，監控中方動向。根據菲方說法，8月間中方海警船曾多次衝撞菲方運補船，8月31日更是直接衝撞馬格巴努亞號，導致船身出現大洞。

而星島日報報導則指出，在兩次海運補給失敗的情況下，菲律賓曾派出一架H145小型直升機為菲艦空投食物補給，共計不足1.4噸，但針對艦船所需的燃油、潤滑油及零件均無法補給。

隨著馬格巴努亞號駛離仙賓暗沙，中菲雙方在仙賓暗沙的對峙局面暫告一段落，外界認為這可能與11日中菲舉行南海問題雙邊磋商機制（BCM）團長會晤有關。據當時的中方新聞稿指出，雙方就兩國涉海問題，特別是仙賓暗沙，「坦誠、深入地」交換意見。

菲律賓外交部當時的新聞稿也表示，雙方這場會議上「坦誠且直率地」就西菲律賓海（West Philippine Sea）局勢管理交換觀點，包括仙賓暗沙在內。但當時也有分析人士認為，從雙方新聞稿的措詞如「坦誠」、「直率」等看來，這場會議的氣氛並不好，雙方僅各自闡述立場，未談出成果。

人工島 北京 南海 美國 菲律賓

延伸閱讀

菲船駛離仙賓礁 陸海警：堅決維護領土主權和海洋權益

與中國海警船對峙5個月 菲律賓海防船返母港維修

大陸海警將到北極附近執法 官媒：執法能力與範圍突破

南海爭議升溫！中菲將開雙邊磋商機制會議 菲外長：希望討論仙賓礁衝突

相關新聞

美CIA被控策畫暗殺委內瑞拉總統！國務院證實：1美軍被抓

委內瑞拉14日以「涉嫌破壞國家穩定」逮捕包含3名美國人在內共6名外國公民，並且指控美國中情局（CIA）策畫暗殺總統馬杜洛...

海地油罐車爆炸事件 增至25死40傷

海地南部今天發生油罐車爆炸事件，當地媒體報導指出造成至少25人喪生、40人嚴重燒傷

日本9人角逐自民黨總裁大位 聚焦台灣有事談撤僑

攸關日本下任首相人選的自民黨總裁選舉，將於9月27日投開票，9名候選人今天上電視節目聚焦「台灣有事」（台灣發生事態），分...

菲海防船昨駛離仙賓暗沙 陸控「非法滯留」近5個月：停止煽宣炒作

菲律賓海岸防衛隊巡邏艦馬格巴努亞號，14日下午駛離仙賓暗沙。中國海警局新聞發言人劉德軍今天表示，菲海警9701號船「非法...

宏都拉斯總統面臨下台呼聲 數千人集會相挺

數以千計宏都拉斯人今天走上街頭，對陷入困境的總統秀瑪菈．卡斯楚（Xio...

拜登未鬆口放行援烏飛彈襲俄 范斯：美將所有武器給烏 台灣能抵禦中國嗎

拜登總統13日在白宮會晤英國首相施凱爾(Keir Starmer)，外界原預料兩人將談到放行烏克蘭用西方國家提供的遠程武...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。