菲海防船昨駛離仙賓暗沙 陸控「非法滯留」近5個月：停止煽宣炒作

菲律賓海岸防衛隊巡邏艦馬格巴努亞號，14日下午駛離仙賓暗沙。中國海警局新聞發言人劉德軍今天表示，菲海警9701號船「非法滯留」仙賓暗沙近5個月，破壞地區和平穩定，並正告菲方停止「煽宣炒作」、冒險侵權。

據觀察者網報導，美國海軍研究協會新聞（USNI News）援引美國智庫「新美國安全中心」（CNAS）兼職防務項目高級研究員許卡特（Tom Shugart）14日的貼文，內容引述船舶自動識別系統（AIS）訊息稱，菲律賓在仙賓暗沙的馬格巴努亞號（BRP Teresa Magbanua，即中方所稱菲海警9701號船），於14日下午駛離仙賓暗沙。

北京日報報導，中國海警局新聞發言人劉德軍今天表示，自4月17日以來，菲海警9701號船「非法滯留」仙賓礁（即仙賓暗沙，Sabina Shoal）近5個月，菲方行徑嚴重侵犯中國領土主權，嚴重違反「南海各方行為宣言」，破壞地區和平穩定。期間，中方依法對9701號船採取管控措施，菲方多次企圖組織強行運補均失敗。

劉德軍再次強調，中國對包括仙賓暗沙在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，並正告菲方，停止煽宣炒作、冒險侵權，與中方相向而行，維護「南海各方行為宣言」的嚴肅性和有效性。

回顧整起事件，菲律賓今年4月間指控中國在仙賓暗沙填海造地、意圖建造「人工島」，於是部署海岸防衛隊巡邏艦馬格巴努亞號，監控中方動向。根據菲方說法，8月間中方海警船曾多次衝撞菲方運補船，8月31日更是直接衝撞馬格巴努亞號，導致船身出現大洞。

而星島日報報導則指出，在兩次海運補給失敗的情況下，菲律賓曾派出一架H145小型直升機為菲艦空投食物補給，共計不足1.4噸，但針對艦船所需的燃油、潤滑油及零件均無法補給。

隨著馬格巴努亞號駛離仙賓暗沙，中菲雙方在仙賓暗沙的對峙局面暫告一段落，外界認為這可能與11日中菲舉行南海問題雙邊磋商機制（BCM）團長會晤有關。據當時的中方新聞稿指出，雙方就兩國涉海問題，特別是仙賓暗沙，「坦誠、深入地」交換意見。

菲律賓外交部當時的新聞稿也表示，雙方這場會議上「坦誠且直率地」就西菲律賓海（West Philippine Sea）局勢管理交換觀點，包括仙賓暗沙在內。但當時也有分析人士認為，從雙方新聞稿的措詞如「坦誠」、「直率」等看來，這場會議的氣氛並不好，雙方僅各自闡述立場，未談出成果。