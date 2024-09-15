英美戰略對話聯合聲明 重申台海和平對國際不可或缺

美國國務卿布林肯10日在倫敦與英國外交大臣拉米啟動「英美戰略對話」，雙方在14日發布的聯合聲明重申，台灣海峽的和平穩定對國際社會的安全繁榮不可或缺。

聲明並呼籲和平解決台海兩岸議題。聲明指出，在戰略對話舉行期間，英美雙方強調歐洲－大西洋與印度－太平洋區域安全及經濟的相互連結性，並承諾將探索新契機，以協調作法及透過與其他方合作，支持印太區域的自由開放。英美也再次表示，反對任何企圖藉由武力或脅迫改變「現狀」的單方面行為。

布林肯（Antony Blinken）與拉米（David Lammy）在倫敦啟動「英美戰略對話」（UK-US StrategicDialogue）。英國外交部表示，這個新的戰略對話框架將讓英美之間自第二次世界大戰以來的「特殊（密切夥伴）關係」（special relationship）更加深化，雙方有意未來每年舉辦。

今年的對話於10日至11日舉行，觸及對烏克蘭的支援、中東地區安全、印太區域自由開放、外國錯假訊息威脅、惡意的網路空間行為者、組織犯罪、經濟韌性等議題。聲明並提到英國首相施凱爾（KeirStarmer）13日在白宮與美國總統拜登（Joe Biden）會談的重要性。雙方事前皆曾強調該場白宮會談為戰略層級的深入對話。

在14日發布的英美外長倫敦戰略對話會後聯合聲明，雙方提到，澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）展現各方對自由開放印太區域持續的集體承諾。

關於中國，雙方關切中國船艦在南海對菲律賓船艦危險且破壞區域穩定的行為，並對中國支持俄羅斯軍工業表達「特別關切」。

在支援烏克蘭方面，英美在聲明提到將合作支持烏克蘭、摩爾多瓦及西巴爾幹地區國家（含阿爾巴尼亞、波士尼亞-赫塞哥維納、蒙特內哥羅、北馬其頓、塞爾維亞等歐盟成員候選國，以及2022年12月申請入會的科索沃）的歐洲－大西洋整合進程，並強調烏克蘭成為北大西洋公約組織（NATO）成員之路「不可逆」（irreversible）。