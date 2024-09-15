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宏都拉斯總統面臨下台呼聲 數千人集會相挺
數以千計宏都拉斯人今天走上街頭，對陷入困境的總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）表達支持；先前一段影片據稱顯示秀瑪菈的小叔跟毒販見面。
法新社報導，支持者在總統府前高喊：「秀瑪菈並不孤單！」
本月初曝光的影片似乎顯示，秀瑪菈．卡斯楚的小叔卡羅斯．賽拉亞（Carlos Zelaya）曾與毒販碰面，替她2013年的競選活動籌募資金。秀瑪菈．卡斯楚那一年的選舉最後輸給保守派前總統葉南德茲（JuanOrlando Hernandez Alvarado）。
而影片曝光之前，秀瑪菈．卡斯楚剛於8月底宣布終止與美國的引渡條約，說擔心這項協議會被利用來發動「政變」。
她今天重申上述說法，向從全國各地搭乘巴士來到首都德古西加巴（Tegucigalpa）的支持者說：「我不會讓他們再度發動政變。」
秀瑪菈．卡斯楚的夫婿曼紐爾．賽拉亞（ManuelZelaya）2006年出任宏都拉斯總統，2009年在一場獲商業精英與政治右派人士力挺的軍事政變中遭到推翻。
反對派指責秀瑪菈．卡斯楚終止與美的引渡條約、捏造陰謀論，藉此保護她的政府成員和家人。
影片曝光後，卡羅斯．賽拉亞辭去議員職務。不久之後，賽拉亞的兒子荷西．曼紐爾．賽拉亞（JoseManuel Zelaya）辭去國防部長職務。
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