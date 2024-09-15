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與中國海警船對峙5個月 菲律賓海防船返母港維修

中央社／ 馬尼拉15日專電

在南海仙賓暗沙一帶與中國海警船對峙5個月、於8月下旬發生嚴重碰撞的菲律賓海岸防衛隊巡邏艦馬格巴努亞號，正啟程返回菲律賓母港，以進行維修、補給及人員輪調。

馬格巴努亞號的母港為菲律賓巴拉旺島（Palawan）的公主港（Puerto Princesa）。

菲律賓國家海事委員會（NMC）主席貝沙明（Lucas Bersamin）今天宣布，馬格巴努亞號（BRPTeresa Magbanua）在克服困難履行了前哨守衛任務之後，現正航返母港。

貝沙明說，馬格巴努亞號在部署仙賓暗沙期間，挑戰了「入侵者更大型艦隊的包圍」、與惡劣的天氣搏鬥，艦上人員也靠著日益減少的補給過活。

他表示，這次輪調將使馬格巴努亞號的艦上人員休假、與家人團聚以及接受醫療照護，船艦本身則將進行必要維修。

貝沙明強調，馬格巴努亞號在完成維修及補給之後，將以最佳狀態與其他海防隊船艦及菲律賓軍艦共同捍衛主權。

菲律賓政府今年4月間發現仙賓暗沙一帶出現成堆碎珊瑚，懷疑中國意圖填海建造人工島，於是派遣馬格巴努亞號長駐，監看中方動向。

中方多次提出外交抗議，要求菲方撤船，根據菲方說法，中方8月下旬開始多次以衝撞方式，阻攔菲國補給船為馬格巴努亞號運補；31日更「直接蓄意衝撞」馬格巴努亞號，導致船身多處破洞。

菲方多次強調，即使面對中方的恫嚇，馬格巴努亞號不會撤離。

另一方面，NMC發言人羅培茲（Alexander Lopez）表示，接替馬格巴努亞號的海防隊船艦，已在前往仙賓暗沙的途中，但拒絕透露其他細節。

被問及2012年黃岩島事件是否會重演？羅培茲回應，政府已學到教訓，以盡一切所能捍衛仙賓暗沙的主權。

2012年，菲中公務船在黃岩島對峙，菲中在美國協調下達成同時撤船的「口頭協議」，但根據菲國外交官的說法，菲方撤離後，中方船艦卻違約進駐黃岩島潟湖，菲國就此失去了黃岩島的控制權。

菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）日前曾在廣播節目上說，如果緊張升級，中方有可能強行拖走馬格巴努亞號，但菲律賓海軍已有緊急因應措施。

仙賓暗沙距菲律賓巴拉旺島（Palawan）大約75海里，菲方引據聯合國海洋法公約（UNCLOS），主張其位於菲律賓的200海里專屬經濟區範圍內；中國則援引歷史依據，主張擁有仙賓暗沙的主權。

菲律賓 黃岩島

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