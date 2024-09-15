墨西哥中部土石流釀1死 10餘人埋瓦礫堆下
墨西哥當局今天表示，中部豪雨引發土石流，造成1名嬰兒死亡，另有十多人受困在損毀房屋的瓦礫堆底下。
法新社報導，據地方民防部門指出，首都墨西哥市不遠的伊洛欽戈（Jilotzingo），一處山坡地有部分崩塌。
民防部門在社群平台X發文說：「一場土石流捲走8間房屋，12人被壓在瓦堆底下，不幸的是，一名3個月大的嬰兒死了。」
緊急服務人員在搜救犬的協助下，救出3人並送往醫院，目前仍繼續搜尋其他可能生還者。
從電視畫面可以看到，救援人員用鏟子在泥地裡挖掘。畫面並見到居民帶著家當離開災區，有些人懷中還抱著小孩。
一名男子告訴電視台Foro TV說，事發當時大水「像瀑布一樣」從山上傾瀉而下。
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