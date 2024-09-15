奈及利亞船隻事故 至少64人死亡

奈及利亞西北部的贊法拉州（Zamfara）發生船隻翻覆事故，官員表示至少有64人死亡。

路透社報導，一艘木船今早載著70名農民跨河前往古米（Gummi）附近農田耕作時翻覆。地方政府迅速動員居民救援，3小時後從水中救出了6名生還者。

領導救援行動的當地行政官員法拉萊（Aminu NuhuFalale）表示，這是這個轄區第2次發生這類事件。

法拉萊補充說，緊急小組正加緊搜尋，希望能找到更多倖存者。

據說當地每天有超過900名農民需要跨河去農田耕作，但由於只有2艘船可供載運，往往導致超載。

贊法拉州早已飽受意圖控制礦產資源的犯罪集團所擾，近來還因暴雨引發洪水。地方官員表示，兩週前的洪水導致1萬多名居民流離失所。