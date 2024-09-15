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海地油罐車爆炸事件 增至25死40傷

中央社／ 太子港14日綜合外電報導
海地南部今天發生油罐車爆炸事件，當地媒體報導指出造成至少25人喪生、40人嚴重燒傷。路透
海地南部今天發生油罐車爆炸事件，當地媒體報導指出造成至少25人喪生、40人嚴重燒傷。路透

海地南部今天發生油罐車爆炸事件，當地媒體報導指出造成至少25人喪生、40人嚴重燒傷。

路透社報導，總理康尼爾（Garry Conille）視察尼普斯省（Nippes）首府米拉瓜納（Miragoane）附近的事故現場，並表示部分最嚴重的傷者已由直升機送醫救治。

媒體Radio RFM報導，事發時間在上午7時左右，造成25人死亡。尼普斯當局稍早表示，有16具遺體完全燒焦無法辨認，另有40人燒傷送往當地醫院。

事件目擊者指出，油罐車油箱被另一輛車撞出洞，造成一群人到事故現場爭搶燃料。

這名不願透露姓名的男子在接受當地媒體 Echo HaitiMedia 的採訪時表示：「當時有很多人…那些靠近油罐車的人都被炸得粉碎。」

至於可能有多少人在爆炸中喪生，這名目擊者表示，很難說。 「你不可能知道，因為現場有很多人，有旁觀者、有那些搶裝油料的人…很多人。」

米拉瓜納近幾個星期以來燃料運送的速度慢了不少，這是因為油罐車為避開首都太子港（Port-au-Prince）周遭被幫派控制的公路，紛紛繞道透過渡輪載運。

2021年，北岸城市海地角（Cap-Haitien）也發生過類似事件。當時民眾趁著油罐車翻覆時搶裝漏油，至少有60人在爆炸之際命喪火海。

多人 海地 漏油 爆炸

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