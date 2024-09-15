伊朗提供俄羅斯彈道飛彈 G7外長予以譴責
七大工業國集團（G7）外交部長今天「以最強烈的措辭」譴責伊朗向俄羅斯出口彈道飛彈。英法德近日聯合實施新制裁，伊朗外長表示，這些制裁未能影響德黑蘭政策。
路透社報導，伊朗向俄羅斯提供大量強大的地對地彈道飛彈，加深兩國都受到美國制裁的軍事合作。
G7外長在聲明中表示：「伊朗必須立即停止對俄國非法和無理對烏克蘭開站的一切支持，並停止有關彈道飛彈、無人機和相關技術的轉移，這對烏克蘭人民以及更廣泛的歐洲和國際安全構成直接威脅。」
「我們仍堅定地致力於究責伊朗，因為它對俄羅斯在烏克蘭的非法戰爭提供無法令人接受的支持，進一步破壞全球安全。根據我們之前關於此事的聲明，我們已經採取新的重大措施予以回應。」
法新社報導，西方因伊朗涉嫌向俄國出口武器而實施制裁，伊朗外交部部長阿拉奇（Abbas Araghchi）表示。這些制裁是影響德黑蘭政策的「失敗工具」。
英國、法國和德國10日宣布，將取消與伊朗的雙邊航空協議，並對伊朗國營的伊朗航空（Iran Air）祭出制裁，聲稱德黑蘭一再蔑視有關武器移交的警告。
伊朗一再否認向俄國提供任何武器用於烏克蘭戰爭，並誓言要對西方的這起最新制裁作出回應。西方長期來已針對包括伊朗的核子計畫在內，對德黑蘭實施一連串制裁。
官方伊朗通訊社（IRNA）報導，阿拉奇說：「西方國家仍不知道制裁是個失敗的工具，這點令人驚訝，他們無法透過制裁將自己的主張加諸在伊朗身上。」
阿拉奇表示，制裁是「施壓和對抗的工具，而不是合作的工具」。
根據伊朗通訊社，阿拉奇還說，伊朗對與其他國家進行「談判」和「建設性對話始終抱持開放態度」，「但對話應以相互尊重為基礎，而非威脅與施壓」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言