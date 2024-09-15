日本9人角逐自民黨總裁大位 聚焦台灣有事談撤僑

攸關日本下任首相人選的自民黨總裁選舉，將於9月27日投開票，9名候選人今天上電視節目聚焦「台灣有事」（台灣發生事態），分別對屆時如何撤離旅台日僑提出看法。

自民黨總裁（黨主席）選舉在現任總裁、首相岸田文雄確定退出後，9人登記參選創黨史新高紀錄，預計9月27日投開票。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在首相指名選舉被指名為新任首相。

9名候選人分別是49歲前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之、67歲自民黨前幹事長石破茂、61歲數位大臣河野太郎、63歲內閣官房長官林芳正、68歲自民黨幹事長茂木敏充、43歲前環境大臣小泉進次郎、63歲經濟安全保障擔當大臣高市早苗、68歲前內閣官房長官加藤勝信，及71歲外務大臣上川陽子。

日本經濟新聞及富士新聞網報導，9名候選人今天一同參加富士電視台新聞節目。小林鷹之談到台灣有事時說，「平時跟民間企業進行沙盤推演至關重要」；小泉進次郎則說，為了不讓「台灣有事」發生，必須進行各種努力，包括萬一真的發生時能如何因應的詳細沙盤推演，「日本在針對有事時的沙盤推演方面較弱」。

各候選人也針對一旦台灣發生事態，如何撤離旅台日僑進行討論。

石破茂說，因為並非是民航機可以前去的狀況，只能出動自衛隊航機及艦艇，「如果不事前針對要派遣哪個基地的何種航機與艦艇進行沙盤推演，等到發生後就會手忙腳亂束手無策，必須確保明確的法律依據」。

茂木敏充則說，「行動主體恐怕會是台灣方面，要與台灣保持密切溝通以便執行撤僑任務」。

河野太郎表示，「發生危機狀況時，我們會根據誰控制該地區進行判斷。（台灣離島的）金門與馬祖平時由台灣管理，如果能獲他們的同意，做出那樣的判斷在法律上也沒有問題」。

林芳正表示，如果因為猶豫無法撤離日僑的話，「我認為這是首相要負的政治責任，就算稍微超出法律界限也要去做，然後再負起責任請辭」。

上川陽子說，「目前並未承認台灣是國家，所以需要做出非常困難的判斷。採取適當作為保護僑民安全是作為國家的職責，我會全力以赴」。

加藤勝信則說，「（要救出僑民）並非僅限於跟日本有邦交的國家，必須根據各種狀況確實進行無縫應對」。

有關一旦發生台灣遭中國海上封鎖時，高市早苗被問到如何認定時說，「這或許會被視為存立危機事態」。

「存立危機事態」是日本在2015年通過安全保障法制時新增規定。即使日本沒有遭受到直接攻擊，而是在美國等「與我國有密切關係的他國」遭受武力攻擊時，日本政府可以判斷是否符合「威脅到我國存立（存在且成立）」、「國民生命與自由從根本被顛覆」，若是滿足一定要件，就能行使部分集體自衛權。