暴風襲擊東歐與中歐 重創奧捷波與羅馬尼亞

羅馬尼亞救援部門今天表示，風暴波瑞斯（StormBoris）引發的洪水在當地造成4人死亡。這場風暴已對東歐與中歐帶來豪大雨勢，對大片區域造成嚴重破壞。

法新社和路透社報導，自12日以來，奧地利、捷克、匈牙利、羅馬尼亞與斯洛伐克的大片地區就飽受強風和異常猛烈降雨之苦。

羅馬尼亞總統約翰尼斯（Klaus Iohannis）表示：「我們再次面臨氣候變遷的影響，這類影響不僅在歐洲日益明顯，也伴隨嚴重的後果。」

在羅馬尼亞，緊急情況部門表示有8個縣受到洪水影響。總理喬拉庫（Marcel Ciolacu）視察了受災最嚴重的加拉提（Galati），當地有4人死亡，約5000間房屋受損，2萬5000間房屋斷電。

匈牙利預計多瑙河水位將於未來幾天逼近歷史高點。

在捷克，與波蘭相鄰的邊界地區河水水位超過警戒線，當局已採取行動撤離人員；北部和東北部地有5.1萬戶家庭電力供應中斷。而2002年發生毀滅性水災的首都布拉格（Prague），也採取了預防性的防洪措施。預報員警告，明天部分地區降雨量可能會達到年均值的1/3以上。

在波蘭，內政部長西莫尼亞克（Tomasz Siemoniak）表示，天氣預報看來不太妙。當局並警告西南部地區今天下午和晚間情況恐最為嚴峻。

在奧地利，南部出現時速146公里的強風。而當地媒體報導，自昨天以來，消防人員已在首都維也納（Vienna）動員了約150次，以幫忙清理布滿殘骸的路面、抽取地窖的積水。

奧地利東北部分地區已宣布為天災區。