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國際受暴雨侵襲 中歐、東南亞淹大水

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

極端氣候造成災害，近日是洪水氾濫！中歐如羅馬尼亞、捷克、波蘭與奧地利等國這幾天遭逢強降雨，尤其羅馬尼亞與捷克都造成嚴重洪災，上千戶房舍遭到洪水沖毀；在亞洲，摩羯颱風由於結構扎實，除了在中國與越南造成嚴重災害，還深入到內陸的緬甸，讓緬甸軍政府罕見對外求援。

中歐愈來愈熱與濕

根據《英國廣播公司》報導，近日中東歐國家包括羅馬尼亞、捷克、波蘭、奧地利、匈牙利與斯洛伐克都受到嚴重暴雨侵襲，洪水已造成羅馬尼亞南部4人死亡、上千戶房屋遭沖毀；波蘭內政部長賽莫尼克則坦言，洪災情勢特別嚴峻，主要河流的水位幾乎都超過警戒值。許多民眾雖然有準備沙袋，但仍擔心水淹家園。

捷克全國則有38處發布洪水警報，首都布拉格由於有河流經過，也將水門關閉，避免重演1997與2002年的洪水災情。奧地利近日的每日平均雨量幾乎都藉於100到200mm之間，幾天內的降雨量就超過以往9月的平均值，官方同時宣布8月是有史以來最熱的月份，又熱又濕的氣候讓民眾相當困擾。

摩羯颱風影響多國

英廣》提到，摩羯颱風除了在中國、越南造成大量降雨與嚴重洪災外，也讓緬甸至少33人死亡、23萬人流離失所。在國際上孤立的緬甸軍政府罕見對外求助，呼籲國際能幫忙緬甸民眾減緩颱風災情。《英廣》提到，未來颱風（或颶風）發生的頻率將會因氣候變遷增加，且降雨強度與風速也會加劇，造成更嚴重災情。

緬甸國內早因為內戰造成至少260萬流離失所，如今風災又加劇該國的人道災情，據估計該國約有1860萬人需要人道援助；《維基百科》提到，由於摩羯下戴大量水氣與能量，因此在菲律賓、越南、香港、中國海南島、廣西省、雲南省、寮國與泰國都有造成災情。至今已造成這些國家784人死亡、2156人受傷、98.9億美元的經濟損失，顯見極端氣候的影響。

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洪水 緬甸 羅馬尼亞

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