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秘魯前總統藤森謙也葬禮 身後評價兩極

中央社／ 利馬14日綜合外電報導
秘魯今天為前總統藤森謙也（Alberto Fujimori）舉行葬禮。路透
秘魯今天為前總統藤森謙也（Alberto Fujimori）舉行葬禮。路透

秘魯今天為前總統藤森謙也（Alberto Fujimori）舉行葬禮，在經過3天全國哀悼後，民眾向這位評價兩極的前總統告別。

法新社報導，藤森於1990年至2000年總統任內終結左派游擊隊的血腥叛亂，且穩定經濟有功，因而受到許多秘魯民眾的尊崇。

43歲商人格拉多斯（Edgar Grados）長途跋涉100多公里來送藤森最後一程，直說藤森「有打擊恐怖主義的勇氣」。

但在其他人看來，藤森是渴求權力的獨裁者，強行實施多項侵犯人權的政策而入獄16年。

86歲的藤森與癌症搏鬥多年後，本月11日過世

首都利馬（Lima）可容納1500人的國家劇院（National Theatre）內，藤森的女兒惠子（Keiko）在葬禮彌撒儀式中說父親遭「不公監禁16年」，並說：「父親您終於擺脫了仇恨和報復」。

哀悼者鼓掌高呼Chino、Chino。許多秘魯人因藤森謙也有亞洲血統而給他取了Chino（中國人）的外號，即便他的家族來自日本。

國家劇院會場外，另有數百人拿著藤森人偶或照片透過大螢幕觀禮。

12日和13日這兩天，有數千人排了好幾個小時的隊等著瞻仰他的靈柩。一名30歲民眾說：「一位為國家帶來和平、經濟穩定、自由和民主的總統過世了。他留下偉大成就。」

但藤森任內的軍方屠殺事件受害者遺族卻嘆說，藤森「還沒對（受害者）家族表達悔恨就進了墳墓」。

秘魯 葬禮 過世

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