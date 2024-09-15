伊朗、俄國飛彈交易目的曝光 引發英美共同關切

在伊朗已經擁有足夠濃縮鈾打造核彈的背景下，伊朗與俄國加強軍事合作引發西方國家關切。英國新首相施凱爾與美國總統拜登9月13日在白宮會晤，談及伊朗向俄羅斯提供彈道飛彈，目的恐怕是交換莫斯科提供核武技術。

上周美國國務卿拜訪倫敦，曾向英國外交大臣拉米（David Lammy）提出相同示警，不過當時重點僅放在伊朗對俄國提供飛彈。

英國消息人士向衛報指出，伊朗深化與俄國的軍事合作，其中一部分可能是交換核武技術。

英國、法國與德國上周發表聯合示警表示，伊朗的高濃縮鈾庫存，「在沒有任何可信的民用理由下，持續大幅增加」，而且已經累積到足以打造4枚核彈。

不過，目前不清楚伊朗掌握多少核武技術，又或者多快可以打造出核彈。一旦伊朗合作俄國核武專家，或者透過俄國交換技術，都可能加快製造核彈的進程。儘管，伊朗長期否認試圖打造核彈。

伊朗在2015年同意停止核武協議，換取美國及其他西方國家取消制裁。不過，2018年時任美國總統的川普退出協議，後續伊朗便違反協議內容，濃縮鈾存量超過限制門檻。