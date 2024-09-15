快訊

委內瑞拉逮捕3美國人、扣400支槍！控美涉嫌「破壞國家穩定」

低速吃到飽「哪個方案日常使用高CP」？網齊推1方案：不要當固網都OK

地牛翻身！台南地震規模4 最大震度台南3級

台灣入聯紐約大遊行 聲勢超越往年

中央社／ 紐約14日專電

民間團體與紐約僑界今天在紐約市中心舉行台灣入聯大遊行，今年活動吸引許多年輕台僑與留學生加入，共約500多人參加，聲勢超越往年。

聯合國大會召開期間，紐約地區台僑、留學生及支持台灣國際參與的當地友人，週六下午齊聚曼哈頓中城西側的中國駐紐約總領事館，參加「為台灣而走」（March for Taiwan），「團結齊心走，挺進聯合國」大遊行。

民進黨立委張雅琳與民眾黨立委吳春城帶領遊行團體與僑胞，在紐約市警方引導下，經過人潮洶湧的時報廣場，再經布萊恩公園（Bryant Park）後抵達終點紐約公共圖書館前廣場。遊行群眾沿路散發台灣入聯說明傳單與紙扇，獲得不少市民與觀光客認同及支持。

群眾呼喊Keep Taiwan Free（守護台灣自由）、UNfor Taiwan（台灣入聯）等口號，在紐約市中心鬧區吸引高度關注。活動由網路社群發起，吸引許多年輕人參與，希望提高全球對台灣加入國際社會議題的認識。

第79屆聯合國大會於10日在紐約聯合國總部開議，今年重頭戲會員國高階代表總辯論將在24日舉行，主題為「不遺漏任何人：共同促進當前及未來世代之和平、永續發展及人類尊嚴」，駐紐約辦事處在聯大開議期間，以「全球團結創和平：攜手台灣創未來」為主題，訴求台灣國際參與需要世界支持。

駐紐約辦事處長李志強指出，今年推動聯合國案的首要任務是協助國際社會正確瞭解聯大第2758號決議的內容，籲聯合國尋求適當方式接納台灣的參與，以利台灣對聯合國「永續發展目標」做出貢獻。

遊行群眾抵達市立圖書館前廣場後，朝野立委除了感謝各界加入遊行，均認為台灣爭取參與聯合國是朝野一致共識，對外需團結一致。

時報廣場 紐約 聯合國

延伸閱讀

立委聚紐約推聯合國參與 時報廣場台灣無所不在

國民黨喊在野團進團出 民眾黨：願攜手合作

藍委喊在野60席團進團出 吳春城：執政黨後果自負

挺柯文哲當「曼德拉」！吳春城：他準備好當政治受難者

相關新聞

伊朗、俄國飛彈交易目的曝光 引發英美共同關切

在伊朗已經擁有足夠濃縮鈾打造核彈的背景下，伊朗與俄國加強軍事合作引發西方國家關切。英國新首相施凱爾與美國總統拜登9月13...

委內瑞拉逮捕3美國人、扣400支槍！控美涉嫌「破壞國家穩定」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，委內瑞拉14日表示，已扣押400支美國步槍，並逮捕包含美國公民在內的多名外國人，委內瑞...

健康來得及／一日之計在於晨 15個微習慣助你調理身心

想讓每個早晨都充滿能量？結合「微習慣」（micro habit）、冥想和瑜珈的晨間儀式，搭配蛋白質豐富的早餐，能讓你身心健康全面提升。英國衛報訪問多位專家與醫師整理出15條建議，無論是慢跑還是簡單的深呼吸，這些技巧不僅輕鬆易行，還能帶來讓你意想不到的持久效果。準備好試試了嗎？

台灣入聯紐約大遊行 聲勢超越往年

民間團體與紐約僑界今天在紐約市中心舉行台灣入聯大遊行，今年活動吸引許多年輕台僑與留學生加入，共約500多人參加，聲勢超越...

埃及北部載客火車相撞 至少3人喪命40傷

埃及當局表示，尼羅河三角洲地區今天發生一起客運火車相撞事故，導致至少3人身亡，其中兩人是孩童

摩羯颱風重創緬甸 官方公布死亡數增至74人

緬甸國家電視台今天報導，摩羯颱風造成的洪水及土石流災情，迄今導致緬甸至少74人喪生、89人失蹤

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。