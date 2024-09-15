台灣入聯紐約大遊行 聲勢超越往年

民間團體與紐約僑界今天在紐約市中心舉行台灣入聯大遊行，今年活動吸引許多年輕台僑與留學生加入，共約500多人參加，聲勢超越往年。

聯合國大會召開期間，紐約地區台僑、留學生及支持台灣國際參與的當地友人，週六下午齊聚曼哈頓中城西側的中國駐紐約總領事館，參加「為台灣而走」（March for Taiwan），「團結齊心走，挺進聯合國」大遊行。

民進黨立委張雅琳與民眾黨立委吳春城帶領遊行團體與僑胞，在紐約市警方引導下，經過人潮洶湧的時報廣場，再經布萊恩公園（Bryant Park）後抵達終點紐約公共圖書館前廣場。遊行群眾沿路散發台灣入聯說明傳單與紙扇，獲得不少市民與觀光客認同及支持。

群眾呼喊Keep Taiwan Free（守護台灣自由）、UNfor Taiwan（台灣入聯）等口號，在紐約市中心鬧區吸引高度關注。活動由網路社群發起，吸引許多年輕人參與，希望提高全球對台灣加入國際社會議題的認識。

第79屆聯合國大會於10日在紐約聯合國總部開議，今年重頭戲會員國高階代表總辯論將在24日舉行，主題為「不遺漏任何人：共同促進當前及未來世代之和平、永續發展及人類尊嚴」，駐紐約辦事處在聯大開議期間，以「全球團結創和平：攜手台灣創未來」為主題，訴求台灣國際參與需要世界支持。

駐紐約辦事處長李志強指出，今年推動聯合國案的首要任務是協助國際社會正確瞭解聯大第2758號決議的內容，籲聯合國尋求適當方式接納台灣的參與，以利台灣對聯合國「永續發展目標」做出貢獻。

遊行群眾抵達市立圖書館前廣場後，朝野立委除了感謝各界加入遊行，均認為台灣爭取參與聯合國是朝野一致共識，對外需團結一致。