聽新聞
0:00 / 0:00
委內瑞拉逮捕3美國人、扣400支槍！控美涉嫌「破壞國家穩定」
美國有線電視新聞網（CNN）報導，委內瑞拉14日表示，已扣押400支美國步槍，並逮捕包含美國公民在內的多名外國人，委內瑞拉政府宣稱這些人涉嫌「破壞國家穩定」。
委內瑞拉內政部長卡貝洛（Diosdado Cabello）在14日的新聞記者會發表聲明，稱除了3名美國人外，還有2名西班牙公民和1名捷克公民被捕。
委內瑞拉總統馬杜洛7月28日自行宣布第三度當選總統，外界質疑選舉舞弊，隨之引發國內示威抗議及國際社會批評。拜登政府甫於9月12日宣布，針對16名與選舉舞弊有關的個人進行制裁。不過委國反對派領袖龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez Urrutia）已前往西班牙尋求政治庇護。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言