委內瑞拉逮捕3美國人、扣400支槍！控美涉嫌「破壞國家穩定」

想讓每個早晨都充滿能量？結合「微習慣」（micro habit）、冥想和瑜珈的晨間儀式，搭配蛋白質豐富的早餐，能讓你身心健康全面提升。英國衛報訪問多位專家與醫師整理出15條建議，無論是慢跑還是簡單的深呼吸，這些技巧不僅輕鬆易行，還能帶來讓你意想不到的持久效果。準備好試試了嗎？

2024-09-15 09:00