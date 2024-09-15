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委內瑞拉逮捕3美國人、扣400支槍！控美涉嫌「破壞國家穩定」

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委內瑞拉逮捕3美國人、扣400支槍！控美涉嫌「破壞國家穩定」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
委內瑞拉內政部長卡貝洛（如圖）14日宣布，已逮捕包含美國公民在內的多名外國人，他稱那些人涉嫌「破壞國家穩定」。法新社
委內瑞拉內政部長卡貝洛（如圖）14日宣布，已逮捕包含美國公民在內的多名外國人，他稱那些人涉嫌「破壞國家穩定」。法新社

美國有線電視新聞網（CNN）報導，委內瑞拉14日表示，已扣押400支美國步槍，並逮捕包含美國公民在內的多名外國人，委內瑞拉政府宣稱這些人涉嫌「破壞國家穩定」。

委內瑞拉內政部長卡貝洛（Diosdado Cabello）在14日的新聞記者會發表聲明，稱除了3名美國人外，還有2名西班牙公民和1名捷克公民被捕。

委內瑞拉總統馬杜洛7月28日自行宣布第三度當選總統，外界質疑選舉舞弊，隨之引發國內示威抗議及國際社會批評。拜登政府甫於9月12日宣布，針對16名與選舉舞弊有關的個人進行制裁。不過委國反對派領袖龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez Urrutia）已前往西班牙尋求政治庇護。

委內瑞拉 美國公民 西班牙 馬杜洛

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