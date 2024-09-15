摩羯颱風重創緬甸 官方公布死亡數增至74人
緬甸國家電視台今天報導，摩羯颱風造成的洪水及土石流災情，迄今導致緬甸至少74人喪生、89人失蹤。
美聯社報導，緬甸軍政府新公布的死亡人數是昨天的兩倍多，那時官方通報有33人喪命。摩羯颱風先前也侵襲了越南、泰國北部及寮國，造成逾260人身亡及重大損害。
由於蒐集災情資訊相當困難，外界擔心緬甸實際傷亡人數恐怕更多。
根據緬甸官媒報導，軍政府領導人敏昂萊（MinAung Hlaing）今天稍早也罕見請求外國協助因應致命洪水。
緬甸中部曼德勒省（Mandalay）、勃固省（Bago）、東部撣邦（Shan State）和首都奈比多（Naypyitaw）的低窪地區自本月11日以來便遭洪水淹沒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言