埃及北部載客火車相撞 至少3人喪命40傷
埃及當局表示，尼羅河三角洲地區今天發生一起客運火車相撞事故，導致至少3人身亡，其中兩人是孩童。
美聯社報導，埃及鐵路當局透過聲明指出，北部夏基雅省（Sharqiya）首府薩加吉格（Zagazig）發生兩輛載客列車相撞事故。根據埃及衛生部，這起意外造成至少40人受傷。
事故現場影片顯示，一節火車車廂因撞擊變形，周圍擠滿人群，民眾試圖透過車窗救出傷者。
埃及經常發生火車出軌或撞車意外，當地鐵路系統不僅老舊且管理欠佳，政府近年宣布要採取措施改善鐵路狀況。
埃及臨地中海的亞力山卓省（Alexandria）上月才發生另一起火車撞上穿越鐵軌的卡車的意外，造成兩人喪命。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言