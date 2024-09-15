海地西南部油罐車爆炸 至少釀16死40傷
加勒比海國家海地西南部尼普斯省民防官員表示，當地一輛油罐車今天發生漏油情況後爆炸，至少造成16人喪命，另有約40人受傷，總理康尼爾指這還只是初步統計的傷亡人數。
目擊者告訴法新社，爆炸發生時，民眾正試圖回收油罐車漏出的燃料。
傷者被送至尼普斯省（Nippes）首府米拉瓜納（Miragoane）的聖特瑞絲醫院（Sainte Therese）治療，此地位於海地首都太子港（Port-au-Prince）以西約100公里。
海地國家民防機構首長皮耶（Emmanuel Pierre）向法新社指出，康尼爾（Garry Conille）已召開緊急會議以應對這齣慘劇。
根據康尼爾，另外40名傷者有嚴重燒燙傷，當前傷亡人數只是初步統計，政府正在規劃派直升機進行救援。
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