將邁入40歲！英哈利王子曝心聲 傳會私下與親友慶生

英國天空新聞報導，英國哈利王子將在15日和家人和朋友在目前的居住地加州蒙特斯托（Montecito）慶祝40歲生日。他也透過聲明說，對於邁入40歲感到興奮，並稱不論幾歲，他的使命都是繼續將自己展示在世人面前和做好事。

天空新聞指出，哈利據說是懷抱著興奮的心情迎接新的10年，並熱切地繼續追求他熱愛的工作，而他的子女則讓他對於生活有全新看法。

哈利在向BBC發布的聲明中，表達對40歲生日感到興奮，並說：「無論幾歲，我的使命都是繼續將自己展示在世人面前，並為這個世界做好事。」

哈利還表示，對於「身為兩個非常善良且風趣的孩子」的父親感到高興，這「使自己更加專注於所有工作」。聲明最後則寫道，自己「將迎接下個10年」。

不過，目前沒有任何跡象顯示英國王室是否會公開慶祝哈利的40歲生日，肯辛頓宮和白金漢宮都沒有發表任何評論。