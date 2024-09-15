聽新聞
0:00 / 0:00
自民黨總裁辯論 小泉：曾訪台但未訪陸
日本執政的自民黨總裁（黨魁）選舉九位候選人十四日在東京同台辯論。在近期各項民調名列前茅的前環境大臣小泉進次郎，被問到是否去過中國大陸時答道，他到過台灣、但未曾訪陸。
預定廿七日舉行的總裁選舉共九人參選創新高，據各家日媒民調，前四名不出小泉、前防衛大臣石破茂、經濟安保大臣高市早苗和數位大臣河野太郎。
媒體人在辯論會提問外交、安保和低迷的日、中關係問題時，小泉答道，「去過台灣、但沒去過中國」、「中國由一黨獨裁，漸漸演變為一人獨裁，因此（與中方保持）對話最重要」。
小泉還說，有關中國，這次也參選的內閣官房長官林芳正比較熟。
林芳正曾任日本國會跨黨派議員組成的日中友好議員聯盟會長。林芳正則說，「有人批評我是媚中派，但我是知中派」；日中關係非常重要，知彼知己、百戰百勝。這不是代表日本要跟中國開戰，而是為了面對中國的挑戰，有必要知中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言