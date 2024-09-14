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穿高跟鞋的獨裁者？梅根遭爆霸凌羞辱職員 私下被稱「難搞公爵夫人」

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穿高跟鞋的獨裁者？梅根爆霸凌羞辱職員 私下被稱「難搞公爵夫人」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
哥倫比亞卡利的城市劇院8月18日舉行「非洲女性與權力」論壇，英國哈利王子（左2）看著妻子梅根向與會者揮手致意。法新社
哥倫比亞卡利的城市劇院8月18日舉行「非洲女性與權力」論壇，英國哈利王子（左2）看著妻子梅根向與會者揮手致意。法新社

美國娛樂界權威媒體之一的「好萊塢報導者」日前披露，有消息人士宣稱，英國哈利王子的妻子梅根被自己的職員私下稱為「難搞公爵夫人」，宣稱她讓人害怕。還不接受建議。

好萊塢報導者12日列出了一張曾為哈利與梅根工作過的離職人員名單，夫婦倆的幕僚長凱特勒（Josh Kettler）僅僅任職3個月後，於8月中辭職走人，成為不斷擴大的「蘇塞克斯倖存者俱樂部」（Sussex Survivors Club）最新成員。

一位跟夫婦倆關係密切的消息人士宣稱， 「每個人都很怕梅根，她貶低其他人，不接受建議，他們倆都是糟糕的決策者，常常改變自己的想法」。

這位消息人士說，「哈利是一位十分有魅力的人，完全沒有架子，但他很常是一個縱容者，而她太糟糕了」。

泰晤士報2022年就曾報導，梅根住在肯辛頓宮期間，曾霸凌、「情感壓迫」與數度羞辱工作人員，2名個人助理被迫離職，時任新聞秘書則向威廉王儲當時的新聞秘書、現任英國內閣秘書凱斯（Simon Case）正式提出了檢舉，促使白金漢宮展開調查。雖然結果從未公佈，但哈利與梅根的發言人反控，這是「精心計算的誹謗行動」。

根據好萊塢報導者引述的消息人士說法，哈利與梅根的一些美國職員也對她抱有特別的不滿。梅根據報喜歡吵鬧發脾氣，以及凌晨5點發憤怒的電郵，讓她獲得了多年前就被英媒冠上的「難搞公爵夫人」內部綽號。一位消息人士說，「她非常無情，像一個穿著高跟鞋的獨裁者四處走動，怒氣沖沖與咆哮下令，我見過她讓成年男子淚流滿面」。

這些消息人士對她不留情面的描寫，跟梅根一直為自己描繪的更友善、更溫和形象形成了鮮明對比。哈利和梅根的現任發言人拒絕置評。

哈利王子 好萊塢 梅根 美國

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