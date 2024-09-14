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阿爾及利亞憲法法院確認 塔布納逾8成得票連任總統

中央社／ 阿爾及爾14日綜合外電報導
阿爾及利亞總統塔布納。 法新社
阿爾及利亞總統塔布納。 法新社

阿爾及利亞國營媒體指出，憲法法院今天確認，現任總統塔布納（Abdelmadjid Tebboune）在9月7日舉行的大選中，以84.30%得票率成功連任。

阿爾及利亞國營媒體的報導提到，這場總統大選投票率為46.10%。

路透社報導，另一位總統候選人哈薩尼．查利夫（Abdelaali Hassani Cherif）的競選團隊先前指控計票過程有問題。

在軍方支持下，塔布納面對著毫無勝選機會的對手，分別是溫和伊斯蘭主義者哈薩尼．查利夫以及溫和世俗主義者阿瓦奇切（Youcef Aouchiche），這2人都獲得阿爾及利亞強大建制派的支持。

阿爾及利亞國營媒體的數據顯示，哈薩尼．查利夫與阿瓦奇切的得票率分別為9.56%和6.14%。

大選 得票率 阿爾及利亞

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