快訊

穿高跟鞋的獨裁者？梅根遭爆霸凌羞辱職員 私下被稱「難搞公爵夫人」

痛到「想死又死不了」 吳怡霈曝恐怖宿疾：一個月承受20天以上

雙龍搶親…新光金本周股東大減近1.4萬人 小股東及大戶皆全面出場

德國加入要求暫緩落實反毀林新規 歐盟面臨更大壓力

中央社／ 布魯塞爾13日綜合外電報導
德國農糧部長歐茲狄米爾（Cem Oezdemir）。圖／歐新社
德國農糧部長歐茲狄米爾（Cem Oezdemir）。圖／歐新社

德國今天成為最新一個請求歐洲聯盟（EU）延後實施反毀林規則的國家，使得歐盟面臨越來越大壓力。這份規則包括禁止進口導致森林砍伐的產品，關鍵內容原定今年底落實。

法新社報導，柏林要求歐盟執行委員會（European Commission）將「零毀林產品規則」（Regulation on Deforestation-free Products，簡稱「歐盟毀林規則」EU Deforestation Regulation，EUDR）關鍵條款延至明年7月1日施行，延後6個月。理由是主要規範部分仍不夠明確，意味尚不具備有效實施的條件。

德國農糧部長歐茲狄米爾（Cem Oezdemir）說：「企業還需要時間做準備，否則年底時供應鏈可能斷裂，造成德國和歐洲的經濟及第三國的小農和消費者受損。」

根據世界自然基金會（WWF）的資料，16%的全球毀林與歐盟進口的產品有關。

歐盟毀林規則禁止進口在2020年12月後森林遭砍伐的土地上生產的咖啡、可可、大豆、木材、棕櫚油、牛隻、印刷紙和橡膠等多種商品。

環保團體稱讚這項措施是保護自然和氣候的重大突破，但批評者認為，這對農民和企業帶來沉重負擔。

歐洲議會最大黨團、中間偏右的歐洲人民黨（European People's Party，EPP）將這份規則形容為「官僚怪獸」。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）昨天也表示，這份規則有必要是「可行的」。

咖啡 德國 歐盟 蕭茲

延伸閱讀

旗艦也打價格戰？Mercedes-AMG四缸C63於德國市場大打折扣優惠！

德艦穿越台海 陸使館表明立場：台灣問題不是航行自由問題

歐盟拒絕陸電動車價格承諾方案 陸商務部及中國商會皆表失望

台灣文學沙龍在德國 「春神跳舞的森林」揭序幕

相關新聞

影／剛遭美國制裁 俄官媒抓包五角大廈發言人口誤挺俄「捍衛主權」

美國國務卿布林肯13日宣布制裁俄羅斯官媒「RT」，指控該電視網是「俄羅斯情報機構事實上的分支機構」，試圖秘密破壞「美國民...

阿爾及利亞憲法法院確認 塔布納逾8成得票連任總統

阿爾及利亞國營媒體指出，憲法法院今天確認，現任總統塔布納（Abdelmadjid Tebboune）在9月7日舉行的大選...

穿高跟鞋的獨裁者？梅根爆霸凌羞辱職員 私下被稱「難搞公爵夫人」

美國娛樂界權威媒體之一的「好萊塢報導者」日前披露，有消息人士宣稱，英國哈利王子的妻子梅根被自己的職員私下稱為「難搞公爵夫...

德國加入要求暫緩落實反毀林新規 歐盟面臨更大壓力

德國今天成為最新一個請求歐洲聯盟（EU）延後實施反毀林規則的國家，使得歐盟面臨越來越大壓力。這份規則包括禁止進口導致森林...

自民黨總裁選舉辯論會 小泉進次郎：訪台但未曾訪陸

日本執政黨自民黨總裁（黨主席）選舉的9名候選人今天在東京出席辯論會，說出各自抱負。候選人之一、前環境大臣小泉進次郎被問及...

美國務院准售羅馬尼亞32架F-35A戰機 價值2300億元

美國國務院今天同意一項價值高達72億美元（約新台幣2300億元）的軍售案，將售予北大西洋公約組織的盟邦羅馬尼亞32架F-...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。