德國加入要求暫緩落實反毀林新規 歐盟面臨更大壓力

德國今天成為最新一個請求歐洲聯盟（EU）延後實施反毀林規則的國家，使得歐盟面臨越來越大壓力。這份規則包括禁止進口導致森林砍伐的產品，關鍵內容原定今年底落實。

法新社報導，柏林要求歐盟執行委員會（European Commission）將「零毀林產品規則」（Regulation on Deforestation-free Products，簡稱「歐盟毀林規則」EU Deforestation Regulation，EUDR）關鍵條款延至明年7月1日施行，延後6個月。理由是主要規範部分仍不夠明確，意味尚不具備有效實施的條件。

德國農糧部長歐茲狄米爾（Cem Oezdemir）說：「企業還需要時間做準備，否則年底時供應鏈可能斷裂，造成德國和歐洲的經濟及第三國的小農和消費者受損。」

根據世界自然基金會（WWF）的資料，16%的全球毀林與歐盟進口的產品有關。

歐盟毀林規則禁止進口在2020年12月後森林遭砍伐的土地上生產的咖啡、可可、大豆、木材、棕櫚油、牛隻、印刷紙和橡膠等多種商品。

環保團體稱讚這項措施是保護自然和氣候的重大突破，但批評者認為，這對農民和企業帶來沉重負擔。

歐洲議會最大黨團、中間偏右的歐洲人民黨（European People's Party，EPP）將這份規則形容為「官僚怪獸」。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）昨天也表示，這份規則有必要是「可行的」。