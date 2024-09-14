自民黨總裁選舉辯論會 小泉進次郎：訪台但未曾訪陸

日本執政黨自民黨總裁（黨主席）選舉的9名候選人今天在東京出席辯論會，說出各自抱負。候選人之一、前環境大臣小泉進次郎被問及是否去過中國時回答，他到過台灣但未曾訪中。

自民黨總裁選舉候選人包括：63歲經濟安全保障擔當大臣高市早苗、49歲前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之、63歲內閣官房長官林芳正、43歲的小泉進次郎、71歲外務大臣上川陽子、68歲的內閣前官房長官加藤勝信、61歲數位大臣河野太郎、67歲自民黨前幹事長石破茂、68歲自民黨幹事長茂木敏充。

9名候選人今天出席在日本記者俱樂部舉辦的辯論會，一開始各自拿著寫著抱負的文字版，並加以說明。

高市寫「經濟成長」、小林寫「成為引領世界的國家」、林寫「讓人民有感的經濟再生」、小泉寫「政治改革」、上川寫「沒人被遺漏的日本新景色」、加藤寫「國民所得倍增」、河野寫「改革的實績 熱度與快速」、石破寫「給所有人安心安全」、茂木寫「零增稅推動政策」。

候選人說完抱負後，第一階段由候選人之間點名另一位候選人發問，小泉、石破被點名回答問題最多次。第二階段則由資深媒體人向複數候選人發問。

討論議題包括如何因應自民黨派閥「小金庫」事件、眾議院解散及改選時程、選擇性的夫婦不同姓制度。

資深媒體人問及外交、安全保障、中日關係議題，問小泉是否去過中國？小泉回答：「去過台灣，但沒去過中國。」、「中國由一黨（中國共產黨）獨裁漸漸地變成（中國國家主席習近平）一人獨裁，對話是最重要的。」

有關北韓綁架日本人的問題，小泉表示他的父親、前首相小泉純一郎擔任首相時，曾與時任北韓總書記金正日會談。他與北韓最高領導人金正恩同世代，將探索不設前提條件的新對話機會。

小泉補充說：「有關中國，坐在我身邊的林芳正比較熟。」

林芳正曾擔任日本國會跨黨派議員成立的「日中友好議員聯盟」會長，他宣布角逐自民黨總裁時，被問及他的「親中」立場。林芳正說：「聽到有人批評我是『媚中派』，但我是『知中派』。」

他表示：「日中關係非常重要，知彼知己，百戰百勝。這並非意味著日本要與中國戰爭，而是為了面對中國，知中就是一個重點。」

有關勞工解雇規制的鬆綁，小泉強調，他並非要鬆綁，而是要調整規制。小泉認為，大企業有義務讓員工技能再造（Reskilling）、支援再就業、提供工作諮詢等，讓人才可流至成長產業，以改善日本經濟。

有關國際政治的問題，石破先前提倡成立「亞洲版北大西洋公約組織（NATO）」。對此，茂木今天說，「亞洲版北約」不可行；但石破表示，由美國、澳洲、紐西蘭等環境相似的國家先開始做，理論上有可能實現。

有關眾議院解散及實施總選舉時程，小泉重申，將盡可能早日解散，實施總選舉。石破則表示：「解散（眾議院）意味著國家將沒有眾議員。目前還不知道世界局勢變化如何，我不會做出應盡速解散這樣的論調。」

這場辯論會約兩個小時。會後，9名候選人前往名古屋市出席自民黨演說會。

自民黨總裁選舉12日公告，展開15天選戰，選戰天數創下1995年以來最長的紀錄。9月27日投開票，將選出新總裁。