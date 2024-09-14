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美國務院准售羅馬尼亞32架F-35A戰機 價值2300億元
美國國務院今天同意一項價值高達72億美元（約新台幣2300億元）的軍售案，將售予北大西洋公約組織的盟邦羅馬尼亞32架F-35A戰機。
法新社報導，這項軍售仍待美國國會點頭，項目包括羅馬尼亞採購32架F-35A戰機及相關配備，由美國航空與軍武巨擘洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）生產。
根據美國國務院發表的聲明，北約（NATO）盟邦羅馬尼亞是歐洲政經穩定的重要力量，藉由強化羅馬尼亞的安全，這項軍售計畫將會支持美國外交政策與國家安全的目標。
美國國務院宣布上述軍售的時機，正值烏克蘭飛行員本週開始在羅馬尼亞接受F-16戰機培訓之際。華府已同意烏克蘭使用美製F-16戰機抵禦俄羅斯的入侵。
另據路透社報導，美國國務院同意的這項待決軍售案，項目包括32架F-35A戰機及發動機和其他配備，總計價值高達72億美元。
F-35戰機是由洛克希德馬丁公司產製，這項軍售也包括由雷神技術公司（Raytheon Technologies Corp,RTX）的子公司普惠公司（Pratt & Whitney）生產的33具發動機。
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