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影／剛遭美國制裁 俄官媒抓包五角大廈發言人口誤挺俄「捍衛主權」
美國國務卿布林肯13日宣布制裁俄羅斯官媒「RT」，指控該電視網是「俄羅斯情報機構事實上的分支機構」，試圖秘密破壞「美國民主」。而RT在同一天報導，美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）空軍少將日前舉行記者會時口誤，稱美國打算「讓俄羅斯能夠捍衛自己的主權」，免受俄羅斯自身侵害。
根據RT的報導與五角大廈發布的12日記者會逐字稿，賴德回答記者提問時指出，「我們所關注的是，這是在讓俄羅斯能夠捍衛自己的主權，嚇阻俄羅斯未來的侵略，所以同時有緊急需求跟長期需求」。
賴德少將接著說，「當我們進入冬季時，確保他們有著從防空角度來看的能力，保護關鍵基礎設施，像是能源基礎設施，我們知道俄羅斯人正在瞄準這些地方，而且還同時擁有在前線所需的能力，像是裝甲車、火砲跟彈藥，以便能夠制止任何類型的俄羅斯行動」。
RT指出，賴德少將沒有立刻改正，在場媒體似乎也沒有察覺。五角大廈的逐字稿也沒有進行更動。
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