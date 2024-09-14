影／剛遭美國制裁 俄官媒抓包五角大廈發言人口誤挺俄「捍衛主權」

美國國務卿布林肯13日宣布制裁俄羅斯官媒「RT」，指控該電視網是「俄羅斯情報機構事實上的分支機構」，試圖秘密破壞「美國民主」。而RT在同一天報導，美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）空軍少將日前舉行記者會時口誤，稱美國打算「讓俄羅斯能夠捍衛自己的主權」，免受俄羅斯自身侵害。

根據RT的報導與五角大廈發布的12日記者會逐字稿，賴德回答記者提問時指出，「我們所關注的是，這是在讓俄羅斯能夠捍衛自己的主權，嚇阻俄羅斯未來的侵略，所以同時有緊急需求跟長期需求」。

Freudian Slip: Mistake or unintended revelation?



"In terms of what we're focused on, it's on enabling Russia to defend its sovereignty," Pentagon Press Secretary Patrick Ryder misspoke when he mistakenly asserted that the United States intends to assist Russia in defending its… pic.twitter.com/KPFtdrq4vU — Sputnik (@SputnikInt) 2024年9月13日

賴德少將接著說，「當我們進入冬季時，確保他們有著從防空角度來看的能力，保護關鍵基礎設施，像是能源基礎設施，我們知道俄羅斯人正在瞄準這些地方，而且還同時擁有在前線所需的能力，像是裝甲車、火砲跟彈藥，以便能夠制止任何類型的俄羅斯行動」。

RT指出，賴德少將沒有立刻改正，在場媒體似乎也沒有察覺。五角大廈的逐字稿也沒有進行更動。