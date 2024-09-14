快訊

該信誰的？川普狂批美國援烏 澤倫斯基曝兩人通話內容態度大反轉

花蓮玉里木造平房傳火警...燃燒面積超200坪 大火延燒7棟民宅

柯文哲案插曲…AIT否認介入台灣司法 他揪回應玄機：沒說不「關切」

印尼候任總統會越南國家主席 表達願助風災善後

中央社／ 雅加達14日專電
印尼候任總統、國防部長普拉伯沃（左）和越南總理范明正（右）會面。圖／美聯社
印尼候任總統、國防部長普拉伯沃（左）和越南總理范明正（右）會面。圖／美聯社

印尼候任總統、國防部長普拉伯沃正訪問越南。他今天與越共中央總書記兼國家主席蘇林會面，表示印尼願協助越南摩羯颱風災情善後工作。

印尼國家通訊社安塔拉（Antara）報導，普拉伯沃（Prabowo Subianto）今天在越南首都河內會晤蘇林（To Lam），表示「印尼已準備好提供越南風災後所需的援助」。

颱風摩羯及隨後的降雨在越南造成嚴重災情，截至12日造成226人死亡、104人失蹤。

普拉伯沃正在東南亞各國訪問。他13日抵達越南，今天與蘇林見面時，對越南風災表示關心及慰問。

普拉伯沃說，越南和印尼已同意將兩國關係提升為全面戰略夥伴關係。他表示，越南一直是印尼很好的朋友，印尼重視這項關係，他將致力於加強和深化彼此合作。

普拉伯沃訪越期間除了會晤蘇林，也和越南總理范明正（Pham Minh Chinh）會面。

普拉伯沃9月積極訪問東南亞鄰國，已先後訪問馬來西亞、汶萊、寮國、柬埔寨和泰國。

「羅盤報」（Kompas）今天報導，普拉伯沃雖以國防部長身分出訪，但他訪問歐洲和東南亞多國是在進行過渡時期的外交行為。因為普拉伯沃的身分不僅是國防部長，還是候任民選總統。

印尼大學（University of Indonesia）國際法教授希克馬漢托（Hikmahanto Juwana）表示：「普拉伯沃就職前就開始與其他國家進行外交活動，因此就職後，其他國家元首和部會首長就已經對他很了解了。」

普拉伯沃將在10月20日宣誓就任，接下現任總統佐科威（Joko Widodo）的職位。

印尼 國防部 越南 颱風

延伸閱讀

印尼網友曝「台灣人不愛吃淡水魚」 掀當地媒體熱議

死者附身好友「3分半鐘靈異自白」揭發駭人遭遇！真實事件改編　《薇娜：死後七日》驚動印尼總統　

酷似韓星金秀賢！越南帥移工因「顏值高」遭查獲 還面臨罰鍰

印尼官員：下任總統普拉伯沃內閣將有44名部長

相關新聞

影／剛遭美國制裁 俄官媒抓包五角大廈發言人口誤挺俄「捍衛主權」

美國國務卿布林肯13日宣布制裁俄羅斯官媒「RT」，指控該電視網是「俄羅斯情報機構事實上的分支機構」，試圖秘密破壞「美國民...

印尼候任總統會越南國家主席 表達願助風災善後

印尼候任總統、國防部長普拉伯沃正訪問越南。他今天與越共中央總書記兼國家主席蘇林會面，表示印尼願協助越南摩羯颱風災情善後工...

加拿大防長：軍艦穿越台海非挑釁大陸 今後將繼續

加拿大國防部長布萊爾13日在東京接受共同社專訪。關於加拿大海軍艦艇通過台灣海峽，他說，這不是挑釁中國，而是維護國際水域的...

日本舊優生保護法違憲 中央與受害人簽和解協議書

日本政府昨天跟過去遭強制絕育的受害人簽署和解協議書，內容包括中央政府致歉及支付原告受害者本人最多1500萬日圓（約新台幣...

美軍售日本空中加油機 強化因應區域威脅嚇阻力

日媒報導，美國政府9月13日批准軍售日本政府總額約41億美元（約新台幣1310億元）的空中加油機及相關設備等，並已通知國...

北韓官媒：金正恩見俄國安會秘書長談深化合作

北韓官方媒體北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓領導人金正恩已與俄羅斯國安會秘書長蕭依古（Sergei Shoigu...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。