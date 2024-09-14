印尼候任總統會越南國家主席 表達願助風災善後

印尼候任總統、國防部長普拉伯沃正訪問越南。他今天與越共中央總書記兼國家主席蘇林會面，表示印尼願協助越南摩羯颱風災情善後工作。

印尼國家通訊社安塔拉（Antara）報導，普拉伯沃（Prabowo Subianto）今天在越南首都河內會晤蘇林（To Lam），表示「印尼已準備好提供越南風災後所需的援助」。

颱風摩羯及隨後的降雨在越南造成嚴重災情，截至12日造成226人死亡、104人失蹤。

普拉伯沃正在東南亞各國訪問。他13日抵達越南，今天與蘇林見面時，對越南風災表示關心及慰問。

普拉伯沃說，越南和印尼已同意將兩國關係提升為全面戰略夥伴關係。他表示，越南一直是印尼很好的朋友，印尼重視這項關係，他將致力於加強和深化彼此合作。

普拉伯沃訪越期間除了會晤蘇林，也和越南總理范明正（Pham Minh Chinh）會面。

普拉伯沃9月積極訪問東南亞鄰國，已先後訪問馬來西亞、汶萊、寮國、柬埔寨和泰國。

「羅盤報」（Kompas）今天報導，普拉伯沃雖以國防部長身分出訪，但他訪問歐洲和東南亞多國是在進行過渡時期的外交行為。因為普拉伯沃的身分不僅是國防部長，還是候任民選總統。

印尼大學（University of Indonesia）國際法教授希克馬漢托（Hikmahanto Juwana）表示：「普拉伯沃就職前就開始與其他國家進行外交活動，因此就職後，其他國家元首和部會首長就已經對他很了解了。」

普拉伯沃將在10月20日宣誓就任，接下現任總統佐科威（Joko Widodo）的職位。