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加拿大防長：軍艦穿越台海非挑釁大陸 今後將繼續

中央社／ 東京14日綜合外電報導
加拿大國防部長布萊爾。圖／法新社
加拿大國防部長布萊爾。圖／法新社

加拿大國防部長布萊爾13日在東京接受共同社專訪。關於加拿大海軍艦艇通過台灣海峽，他說，這不是挑釁中國，而是維護國際水域的航行自由，並說今後也將繼續穿越。

布萊爾（Bill Blair）受訪指出，為深化對印度太平洋地區的參與，加拿大將成為可信賴的夥伴，包括派遣軍艦在內，將加強在印太地區的軍事存在。

布萊爾表示，無論在經濟還是地緣政治層面，印太地區的重要程度與日俱增。考慮到中國的動向，他強調必須與日本等國團結。

加拿大7月公布高達12艘常規動力潛艦採購計畫，被視為針對中俄。布萊爾說，日本的潛艦受到好評，將對（日本等各國的）意向和能力等進行評估，不排除從日本採購。

有關加拿大海軍艦船連續穿越台灣海峽，布萊爾指出，這不是挑釁中國，而是維護國際水域的航行自由，今後也將繼續穿越，但為避免突發事態，與中國保持對話十分重要。

共同社的報導指出，加拿大的外交安全政策過去重點放在歐洲，2022年焦點轉向印太地區，並公布貿易和國際開發等領域加強參與的戰略。

布萊爾分析，加拿大參與印太地區事務過去一直是零散的，因此印太地區的相關國家無法依靠加拿大，並提及加拿大今年至少已派出3艘船艦，近幾年還參加演習，凸顯態度的轉變。

加拿大 印太 台灣海峽 日本

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